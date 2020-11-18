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大甲警分局校安座談會 每天增編4班以上校園附近巡邏
台中市警大甲分局昨辦校園安全治安座談會，36所各級學校派人參加，大甲警分局長李建興當場允諾，部分地點增設巡邏箱外，將提高巡邏密度，增加見警率，未來也將針對學生人身安全及自我防衛意識加強犯罪預防宣導，每天並增加編排至少4班校園附近巡邏。
大甲分局長李建興已率分局幹部到各級學校逐一訪視，10月底完成分局所轄各級學校校園環境安全檢測，並透過「大甲分局校園安全小組」LINE群組，讓警方與校方能充分橫向溝通，掌握時效，即時反應及處理問題。
昨天召開座談會，校方踴躍提出建言，包括青少年易聚集滋事場所，與傍晚課後照護下課時段加強巡邏、增加婦幼人身安全宣導及路口監視器調整角度等事宜，李建興當場允諾於權責內全力配合，除部分地點增設巡邏箱外，並將提高巡邏密度，增加見警率，未來也將針對學生人身安全及自我防衛意識加強犯罪預防宣導，確保師生人身及個人財物安全；每天增排4班以上校園周邊巡邏，加強淨化兒少不良場所及管控轄區治安顧慮人口及性侵害報到列管情形，落實校園安全。
分局長李建興表示，為建立友善校園，建構無毒校園環境，保護學生免於被害，加強校園及周邊環境安全，除強化與學校間聯繫網絡，增加巡簽密度，提高見警率，遏止不法情事發生，也透過平時建立的聯繫通報及安全檢測機制，協助校方逐一檢視校園周邊照明設備、監視系統及調整鏡頭角度，避免視線死角，希望全校師生能在安全無虞的環境下教學，保護自己免於危險外，也可讓學生家長放心。
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