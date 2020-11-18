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影／騎30萬品牌重機逆向 順向機車反應不及撞上釀一傷
台中市蔡姓男子在昨天晚間8時許，在南屯區永春南路、嶺東路附近，疑欲穿越雙黃線到對向車道去，因此騎著自己新車要價近30萬元的HONDA機車，先從慢車道逆向到快車道後，洪姓男子騎車經過，閃避不及撞上，造成洪頭部受到輕傷，初步判斷，蔡因騎車逆向才會釀禍，雙方無酒駕，詳細肇事原因，有待交大事故組釐清。
台中市第四警分局交通分隊在昨天下午8時許獲報，蔡姓男子（34歲）騎著新車要價29.8萬元的HONDA CBR500的大重機，從南屯區永春東路路旁倒退移出後，他沒有先順方向到路口在往左或往右行駛，反而直接從慢車道，逆向到快車道，疑欲直接切到對向車道的路口去，但蔡才逆向騎到快車道，由洪姓男子（24歲）就騎車撞上，洪臉、頭都受到輕傷。
警方到場調查，雙方都無酒精濃度，初步調閱監視器後發現，車禍的肇事原因疑為蔡逆向行駛才釀禍，確認違規屬實後，將依法告發，全案由交大事故組分析肇事原因。
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