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新北轄區高速公路2起車禍 中和、汐止車流回堵到市區
新北市國道一號 、三號，本日上班時段發生2起車禍，導致車流回堵到市區，目前逐漸排除中。
新北市交通局表示，國1南向12.7公里處有2輛自小客車在內線車道追撞，最嚴重時回堵約1公里，也影響原本就很塞的汐止交通。有駕駛人在臉書社團汐止集團抱怨8點10分出門，快9點還卡在汐止系統交流道。
國3北向34.9公里在清晨7點左右則有外線小貨車和2輛自小客車追撞，目前已排除，最嚴重時回堵5公里，也回堵到市區，造成中和交流道一帶大塞車。
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