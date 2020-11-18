新北轄區高速公路2起車禍 中和、汐止車流回堵到市區

新北市國道一號 、三號，本日上班時段發生2起車禍，導致車流回堵到市區，目前逐漸排除中。

新北市交通局表示，國1南向12.7公里處有2輛自小客車在內線車道追撞，最嚴重時回堵約1公里，也影響原本就很塞的汐止交通。有駕駛人在臉書社團汐止集團抱怨8點10分出門，快9點還卡在汐止系統交流道。