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F-16停飛！國防部副部長：任務由IDF戰機接替 戰備無虞

清水警分局辦校園治安座談 警政署國際組也參加

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水警分局前天在靜宜大學開校園治安座談會，該校有多位外籍學生，警政署國際組也派人參加，並建議外籍學生，加入警政APP報案系統，英語版將於本月底前建制完成。

鑒於日前發生重大校園安全事件，為使學生能有安心的學習環境，清水警分局針對轄區各級學校共計39所，全面檢視並強化校園安全維護作為，前天在轄區靜宜大學舉辦校園安全座談會、預防犯罪及交通安全宣導。

清水警分局長張啓祥率領偵查隊長、防治組長及交通組等人、靜宜大學副校長簡義信及學務長、華語中心主任等人與會，邀請警政署國際組科長鄭明忠、台中市警察局外事科長李富郁及各外籍學生80多人參加，傳達警察各項安全防護作為及提供協助相關措施，並傾聽學生意見，建立雙向溝通管道。

會中由偵查隊、交通組、防治組等宣導學生校園租賃及治、交安等安全，以提昇外藉學生自我防護意識及能力。

清水警分局長張啓祥表示，校園安全一直是分局重點工作之一，為強化校園安全維護工作，除全面清查校園周邊監視器及照明狀況，另針對轄內各級學校進行校園安全評估檢測，加強校園周邊巡邏守望；並與學校建立密切的合作聯繫管道，與學生保持良好的互動，藉由座談會方式加強宣導學生自我防衛意識，呼籲學生行走於較明亮的廊道，保護自身安全，同時要「眼觀四面、耳聽八方」隨時留意週遭人、事、物，遇到任何問題，即時向鄰近警方請求協助。

靜宜大學副校長簡義信表示，感謝清水警分局平時即與學校保持聯繫形成校園安全防護網，台南發生重大校園安全當下，分局長立即率隊到校研議加強校園安全各項措施作為，至今已三次親自到校關心聯繫，要讓學生能安心求學安全的回家。

警政署國際組科長鄭明忠表示，維護校園安全是警方責無旁貸且向來都相當重視的工作項目，在警方及學校的共同維護下，台灣校園仍是非常安全的環境，根據今年全球最大數據庫資料公布，台灣是全球治安名列第二最好的國家，另外，中正大學每年民調民眾對警察維護治安的滿意度高達81.9%，顯見台灣民眾對治安非常有信心，治安沒有最好只有越來越好，他建議學生加入警政APP報案系統，英語版將於本月底前建制完成。

分局長張啓祥表示，外籍學生因為語言及對台灣風俗民情不熟，更應比本國學生需要關懷，警方將持續與學校共同維護校園安全，隨時將各項治、交安宣導提升同學自我保護觀念，以強化三面一體的守護網絡，建造安全學習環境，讓學生安心，並讓家長放心。

台中市警局清水分局到靜宜大學，開校園治安座談會。圖/警方提供
台中市警局清水分局到靜宜大學，開校園治安座談會。圖/警方提供
台中市警局清水分局到靜宜大學，開校園治安座談會。圖/警方提供
台中市警局清水分局到靜宜大學，開校園治安座談會。圖/警方提供

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