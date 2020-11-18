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熊貓外送員倒地重傷不治 原以為公車肇事調監視器逆轉
20歲傅姓熊貓外送員昨天晚間9時許在新北市泰山區明志路一段上疑因未注意車況，在前車煞車後突然緊急煞車，機車因此倒地，傅安全帽鬆脫致其頭部重擊地面，現場失去呼吸心跳，送醫後家屬放棄急救，詳細肇事原因則由警方再釐清。
昨天晚間車禍傳出，警、消到場後一度以為是一旁公車與機車發生擦撞才導致車禍，但檢視公車前後輪，發現並未有血跡。
警方調閱監視畫面，才發現是傅與前方同為外送員的25歲詹姓友人在前行時，友人煞車，傅疑因未注意到友人煞車，傅剛好加速，待反應過來時才急煞，導致車輛失去平衡倒地，安全帽此時又鬆脫，傅頭部直接撞擊地面導致重創，當場失去呼吸心跳，送醫後家屬放棄急救，晚間宣告不治。
警方表示，由於詹姓友人與傅未發生擦撞，目前詹僅列為關係人，另傅發生車禍的詳細原因，仍有待交通大隊進一步分析釐清。
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