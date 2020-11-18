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基隆2年6起除濕機火警民眾驚 消防局：多10年老舊機型
基隆市近2年統計共發生6件因除濕機引發民宅火警，多為10年以上老舊機型，議員鄭文婷在質詢時指出，民眾多半用了很多年，搞不清楚為何會起火，對使用方式也不一定正確。消防局表示，基隆多雨民眾家中常有2台以上除濕機，要先上網查詢是否為公告瑕疵廠牌，如果名列其中，或者過於老舊都不要再使用。
基隆市七堵區工建路1戶民宅8日晚發生火警，屋內兄妹發現火煙是從放置衣物並開啟除濕機的房間竄出，但無力滅火，及時逃到屋外無人傷亡。消防局表示，初步研判起火點是房內正在使用的除濕機，提醒民眾注意除濕機等電器使用安全。
議員鄭文婷昨天在質詢說，後來她有去現場關心，這件火警是因為除濕機引起，發生時間是 晚上7、8點，幸好家人在家在還沒有睡覺，順利脫困，但民眾都很驚嚇，不知好好的怎會起火。
鄭文婷表示，如何正確使用，希望消防局能夠正確說明除濕機的使用時，究竟是人必須在場，還是不在場？還有使用除濕機的時候到底要不要關門？民眾都搞不清楚。
消防局長陳龍輝表示，從除濕機起火案件分析，多為使用10年以上，從去年到目前發生6件。人不在就不要用。插頭要拿掉，其次網站有公告除濕機有瑕疵公告要回收，有十多種廠牌和款式，民眾可上標準檢驗局查詢，如果家中的除濕機名列其中，就不要再用，把有問題的除濕機回收。
陳龍輝建議，在使用時一定要直清楚說明書，也要把說明書保證書保留下來，日後有糾紛時可以派上用場。另外，使用除濕機時，人在要家，門窗當然關起來效果比較好，但比如在房間除濕，人在客廳，因為房間有濕氣，人就不要去房間。
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