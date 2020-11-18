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影／高鐵台中站旁工地暗夜惡火！消防隊灌救3小時撲滅

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

高鐵台中站附近一處建案工地6樓在昨晚9時15分起火燃燒，旋即陷入火海，烈焰衝天，驚動不少行經高鐵台中站附近駕駛，紛紛在網路PO出影片、照片關心，還擔心詢問「是高鐵站嗎？」後確認是一旁工地；這起火警因傳出2名外籍移工失聯，消防局動員11輛消防車、29名消防員到場灌救，並且人命搜救，警方也管制、疏導周邊交通滅火，後經工地主任確認現場無員受困，火勢造成5至7樓工地起火燃燒，燒燬建築材料，在今天凌晨0時14分撲滅。

據了解，發生火警的建案為全國知名建商在台中市推出最大預售案，該建商日前才因網傳台中市七期預售案被投資客狂掃百戶，建商嚴正澄清「請民眾切勿輕信任何傳言進行任何交易」滅火，但仍造成話題，內政部地政司會同各縣市消保官稽查各建商銷售中心。

台中市消防局說明，消防局在昨晚9時15分獲報，位於烏日區高鐵路二段、高鐵二路口旁、興建中的建案在工地5樓起火燃燒，消防局派遣烏日、春社、勤工分隊，出動消防車7輛、救護車1輛、消防人員24人到場灌救。

消防局指出，現場回報，有2名外籍移工失聯，消防局再派1輛消防車、2名消防人員支援，並由搜救人員進入火場，人命搜救。9時28分第三大隊組長葉至峰帶隊，出動消防車4輛、消防人員13名前往救災現場。

消防局說明，現場經與工地主任查證後確認無人員受困。現場建案預計蓋19樓，目前興建至7樓高，初步研判6樓為起火層，造成5至7樓起火燃燒，燒燬建築材料，燃燒面積800平方公尺、財物損失約100萬元。

高鐵台中站附近一處建案工地6樓在昨晚9時15分起火燃燒，烈焰衝天，經台中市消防局派員灌救近3小時撲滅火勢。圖／民眾提供
高鐵台中站附近一處建案工地6樓在昨晚9時15分起火燃燒，烈焰衝天，經台中市消防局派員灌救近3小時撲滅火勢。圖／民眾提供
高鐵台中站附近一處建案工地6樓在昨晚9時15分起火燃燒，烈焰衝天，經台中市消防局派員灌救近3小時撲滅火勢。圖／民眾提供
高鐵台中站附近一處建案工地6樓在昨晚9時15分起火燃燒，烈焰衝天，經台中市消防局派員灌救近3小時撲滅火勢。圖／民眾提供
高鐵台中站附近一處建案工地6樓在昨晚9時15分起火燃燒，經台中市消防局派員灌救近3小時撲滅火勢。圖／民眾提供
高鐵台中站附近一處建案工地6樓在昨晚9時15分起火燃燒，經台中市消防局派員灌救近3小時撲滅火勢。圖／民眾提供

高鐵 台中市

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