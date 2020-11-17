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航空迷去年今年連續捕捉失聯Ｆ十六戰機英姿
空軍花蓮基地編號6672的F16單座戰機，晚間由飛行官蔣正志上校駕機起飛，執行例行性訓練任務，在機場東北面9浬光點消失，空軍成立應變中心搜救。謝姓航空迷去年9月及今年7月，在嘉義縣東石鄉鰲鼓上空，拿大砲長鏡頭，拍到這架編號6672的戰機掛彈，在水溪靶場練習俯衝炸射英姿，印象深刻，希望失聯飛官平安獲救。
花蓮基地的戰機有太陽神彩繪圖騰，嘉義基地無此圖騰，很好辨識，國內戰機常到水溪靶場練習，祈求上蒼保佑人機平安。目前空軍聯合海巡署正在海面全力搜救，空軍司令熊厚基、副參謀總長李廷盛趕往花蓮坐鎮指揮搶救。
空軍嘉義基地接獲國搜中心指令，調派EC225搜救直升機飛往花蓮搶救，EC225有夜間搜救機能，失聯飛官蔣正志是嘉義空軍基地訓練出來的飛官，大家心急如焚，希望有好消息傳回來。
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