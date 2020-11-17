高雄公園孩童險遭擄走 歹徒在逃警鎖定犯嫌

昨天晚上7點多時，高雄鳳山區五甲公園傳出男子強擄小孩事件，一名洪姓男子帶著孩子到公園運動，卻突遇上不明人士想將孩童抱走，洪大聲喝斥才停下。記者邱奕能／翻攝 昨天晚上7點多時，高雄鳳山區五甲公園傳出男子強擄小孩事件，一名洪姓男子帶著孩子到公園運動，突遇上不明人士想將孩童抱走，洪大聲喝斥才停下。轄區警方鳳山分局獲報後，已掌握特定對象，並加強公園巡邏警力。

據了解，鳳山警分局五甲派出所接獲洪姓男子報案，指在昨天晚上7點多時，帶著孩子在五甲公園運動時，突然有一名陌生男子將他小孩抱起狂奔，直到洪大聲喝斥男子才放手離開。

轄區警方獲報後，立即派遣警員在周邊加強巡邏，今天下午5點洪男下班時，也再重回現場確認詳細地點，以及不明男子離去方向。