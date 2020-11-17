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高雄公園孩童險遭擄走 歹徒在逃警鎖定犯嫌
昨天晚上7點多時，高雄鳳山區五甲公園傳出男子強擄小孩事件，一名洪姓男子帶著孩子到公園運動，突遇上不明人士想將孩童抱走，洪大聲喝斥才停下。轄區警方鳳山分局獲報後，已掌握特定對象，並加強公園巡邏警力。
據了解，鳳山警分局五甲派出所接獲洪姓男子報案，指在昨天晚上7點多時，帶著孩子在五甲公園運動時，突然有一名陌生男子將他小孩抱起狂奔，直到洪大聲喝斥男子才放手離開。
轄區警方獲報後，立即派遣警員在周邊加強巡邏，今天下午5點洪男下班時，也再重回現場確認詳細地點，以及不明男子離去方向。
鳳山警分局五甲派出所目前已鎖定一名男子，將通知他到案說明已釐清動機，警分局也成立專案小組調閱相關影像及清查可疑人車。
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