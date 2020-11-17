快訊

高嘉瑜嘆買不起後認了擁2房 「現在同時背負房貸跟房租」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄公園孩童險遭擄走 歹徒在逃警鎖定犯嫌

聯合報 / 記者邱奕能／即時報導

昨天晚上7點多時，高雄鳳山區五甲公園傳出男子強擄小孩事件，一名洪姓男子帶著孩子到公園運動，卻突遇上不明人士想將孩童抱走，洪大聲喝斥才停下。記者邱奕能／翻攝
昨天晚上7點多時，高雄鳳山區五甲公園傳出男子強擄小孩事件，一名洪姓男子帶著孩子到公園運動，卻突遇上不明人士想將孩童抱走，洪大聲喝斥才停下。記者邱奕能／翻攝
昨天晚上7點多時，高雄鳳山區五甲公園傳出男子強擄小孩事件，一名洪姓男子帶著孩子到公園運動，突遇上不明人士想將孩童抱走，洪大聲喝斥才停下。轄區警方鳳山分局獲報後，已掌握特定對象，並加強公園巡邏警力。

據了解，鳳山警分局五甲派出所接獲洪姓男子報案，指在昨天晚上7點多時，帶著孩子在五甲公園運動時，突然有一名陌生男子將他小孩抱起狂奔，直到洪大聲喝斥男子才放手離開。

轄區警方獲報後，立即派遣警員在周邊加強巡邏，今天下午5點洪男下班時，也再重回現場確認詳細地點，以及不明男子離去方向。

鳳山警分局五甲派出所目前已鎖定一名男子，將通知他到案說明已釐清動機，警分局也成立專案小組調閱相關影像及清查可疑人車。

昨天晚上7點多時，高雄鳳山區五甲公園傳出男子強擄小孩事件，一名洪姓男子帶著孩子到公園運動，卻突遇上不明人士想將孩童抱走，洪大聲喝斥才停下。記者邱奕能／翻攝
昨天晚上7點多時，高雄鳳山區五甲公園傳出男子強擄小孩事件，一名洪姓男子帶著孩子到公園運動，卻突遇上不明人士想將孩童抱走，洪大聲喝斥才停下。記者邱奕能／翻攝

延伸閱讀

影／3歹徒暗夜持棒砸車丟雞蛋 台中警鎖定對象追緝

影／婦女防擄記4原則5不 強擊人體10大要害迅速離開

相關新聞

高雄公園孩童險遭擄走 歹徒在逃警鎖定犯嫌

昨天晚上7點多時，高雄鳳山區五甲公園傳出男子強擄小孩事件，一名洪姓男子帶著孩子到公園運動，突遇上不明人士想將孩童抱走，洪...

女子無故將兔子丟下樓摔死 新北市動保處要嚴辦

新北市林口王姓女子2日晚間將家中兔子從5樓丟下，兔子當場死亡，新北市動保處找到王女後，她稱身體不舒服要至醫院就醫，動保處...

航空迷去年今年連續捕捉失聯Ｆ十六戰機英姿

空軍花蓮基地編號6672的F16單座戰機，晚間由飛行官蔣正志上校駕機起飛，執行例行性訓練任務，在機場東北面9浬光點消失，...

打造安全行人用路環境 北市加強機車行駛人行道取締

北市交通大隊統計今年1月至10月止，北市A1交通事故死亡人數為51人，較去年同期71人減少20人，其中，因機慢車行駛人行...

金門又傳老翁失蹤 警方展現高效率3小時內尋獲

金門又傳老人家失蹤！家住金沙鎮碧山的一名陳姓老翁，日前在家人陪同下至金城市區看診，因陪同家屬臨時有事先離開，囑咐老人在此...

裙卡單車輪 她受困巷弄幸警及時解圍

台北市一名呂姓女子前天上午上班途中，裙襬捲入腳踏車車輪內動彈不得，眼看上班就快來不及，路過民眾無人伸出援手；幸好巡邏員警...

大貨車國道車禍鐵條刺穿腿 首度請醫師趕赴現場免截肢

國道3號南向車道今天中午發生一起大貨車追撞高速公路施工區中的一輛砂石車，大貨車車頭全毀，莊姓駕駛被夾在車內腿部被鐵條刺穿...

國道一號岡山段5車連環撞 疑未保持安全距離

高雄市35歲林姓女子今天上午10時許駕駛轎車行經國道一號岡山段南向351.1公里，疑似未保持行車安全距離，往前追撞前方7...

34歲女拔20顆牙後昏迷死亡明解剖 醫院：靜候司法調查

嘉義34歲鄭姓女子本月4日到嘉義基督教醫院處理蛀牙，牙醫師拔20顆牙後，鄭女返家隔日即昏迷、失去生命徵象，經送醫急救至本...

影／冒充韓星「金材昱」向婦人要美金 經勸阻才知是騙局

屏東市一名45歲單身張姓婦人，日前與在網路上認識一名自稱韓國明星「金材昱」的網友，由於外型帥氣又有明星身分，再加上他不斷...

台北酒店消費疑被灌單 嫌殺傷介紹者洩憤落網

基隆市許姓男子到台北一家酒店消費，結帳時發現疑遭灌單多付費。許找介紹他前往消費的簡姓男子理論，要求補償遭拒。許男找友人約...

金門1駕駛為閃車衝入太湖 毫髮無傷民眾呼命大

金門太湖最近因為乾旱，湖水乾涸見底，屢屢受到各界關注，今天中午就有一輛汽車行經士校路太湖二橋路口，疑似為了閃避來車，衝入...

熱門新聞

淡水驚傳大學生殉情燒炭雙亡 女大生父親破門崩潰

見房客租屋處未關水龍頭 房東開門驚見成大大四生輕生

影／女1次被拔20顆牙 隔天昏迷送醫不治家屬求真相

台中大媽幫開友人賓士車 油門踩太多撞破圍牆糗大

台南男持刀殺鄰居夫婦1死1傷 抱百萬致歉遭遺孀拒絕

影／北港女警告別式 母哭斷腸：女兒不會回來了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。