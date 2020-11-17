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不小心？碰觸警車還錄影傳IG的男子找到了 恐違社維法

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市議員余信憲今天指出，11月16日一群年輕人在大溪區台七乙騎車，途中停靠大溪區7-11休息站，涉嫌破壞一旁警用機車和線路，過程被PO上網，「屁小孩」行為已傷害警察形象，必須嚴辦。

大溪警分局下午表示，影片被網友PO上傳到IG，內容顯示一名年輕男車友15日深夜約10點，行經大溪區復興路一段7-11便利商店時，因觸碰停在超商前一輛派出所警用巡邏機車警示燈，並做出把剎車線鎖緊的動作，同行的朋友拍攝過程還上傳IG，可以聽見大家嬉鬧聲。

警方當時在附近會勘，影片PO上網以後才知道警用機車被動「手腳」，雖然初步檢視機車機無損壞，但員警掌握對象後隨即通知涉案的20歲林男說明。

林姓男子下午從新北市到大溪警分局三層派出所，說明當時一時興起，單純因好玩拍攝影片上傳IG，一開始是「不小心」碰到警示燈開關，沒想到燈會亮，他關掉後又開一次，接著拉拉煞車覺得有點鬆，於是拿出自己機車裡的工具把警用機車煞車線調緊些，沒有真的破壞警車，沒想到造成警方的困擾及社會輿論批評深感抱歉。

三層派出所下午已經完成詢問，全案將移給大溪警分局偵查隊研議是否構成違反社維法第72條二款無正當理由，擅吹警笛或擅發其他警號者。      

男子自稱一開始是不小心碰觸警用機車警示燈開關。記者鄭國樑／翻攝
男子自稱一開始是不小心碰觸警用機車警示燈開關。記者鄭國樑／翻攝

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