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打造安全行人用路環境 北市加強機車行駛人行道取締
北市交通大隊統計今年1月至10月止，北市A1交通事故死亡人數為51人，較去年同期71人減少20人，其中，因機慢車行駛人行道造成42件事故，占整體人行道交通事故率20％，為打造更安全行人用路環境，北市警察局將針對機慢車違規行為加強取締。
A1交通事故為造成人員當場或24小時內死亡的交通事故。交大指出，依據「道路交通管理處罰條例」第45條及74條規定，駕車違規行駛人行道，或設置有必要標誌或標線提供慢車行駛的人行道上，未禮讓行人優先通行者，機車處600元以上、1800元以下罰鍰；自行車處300元以上、600元以下罰鍰。
警察局統計，今年1月至10月止，取締機車違規行駛人行道的案件共有17444件、自行車違規行駛人行道有130件，為建立友善行人的用路環境，將會加強取締機慢車行駛人行道等違規行為。
另外，警察局也呼籲，人行道為「專供行人通行」的通道，並非提供車輛通行的車道，騎士們因車輛特性，常有穿行人行道情況，盼大家能養成人行道為專供行人通行道路的觀念，並尊重行人通行的路權。
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