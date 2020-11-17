快訊

F-16今晚花蓮外海從雷達光點消失 國防部搜救中

日本「特攝之神」：從《哥吉拉》到《超人力霸王》

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女子無故將兔子丟下樓摔死 新北市動保處要嚴辦

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導

兔子從5樓被丟下，被民眾發現時已明顯死亡。圖／新北市動保處提供
兔子從5樓被丟下，被民眾發現時已明顯死亡。圖／新北市動保處提供

新北市林口王姓女子2日晚間將家中兔子從5樓丟下，兔子當場死亡，新北市動保處找到王女後，她稱身體不舒服要至醫院就醫，動保處為了要釐清案情，與警方一同至王女家中查看，發現現場還有2隻狗及1隻老鼠，環境雜亂，有虐待、傷害及飼養不當之虞，將動物帶回檢傷。動保處表示，虐待、傷害動物致死，已違反動物保護法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

日前有網友在臉書PO文，指稱在林口文化一路發現有人把兔子從樓上丟下，市府立刻派人與警方前往查看，發現飼主是一名陳姓女子於5日晚間約談她到案說明。

陳女指出，這隻兔子是日前在彰化逛夜市玩遊戲獲得的，原本希望將兔子送到愛兔協會收容，但當時協會籠舍已滿，陳女才將兔子交給家中也有養寵物的王女協助收容，待愛兔協會有空籠後再送過去。

未料，王女卻因不明原因，將兔子從5樓住處丟下，兔子當場死亡，當動保處要找約談王女時，她卻不斷躲藏，甚至說心臟不舒服，要去馬偕醫院看病，動保處始終找不到王女。

動保處為了釐清案情，在電話徵求到王女的同意下，請鎖匠來開門到她家查看，發現現場雜亂不堪，寵物生活環境糟糕，有虐待動物之嫌。

動保處表示，因為目前還是找不到王女，所以全案已交由林口分局協助處理，依照動保法，虐待、傷害動物致死可以處以2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

新北市動保處進入女子家中，發現2隻狗的生活環境相當惡劣，有飼養不當之虞。圖／新北市動保處提供
新北市動保處進入女子家中，發現2隻狗的生活環境相當惡劣，有飼養不當之虞。圖／新北市動保處提供

林口 寵物

延伸閱讀

浪浪疑誤觸山豬吊慘死 高市動保處：加強取締

中學運動會學生穿殭屍服進場 網友酸：像披麻戴孝

寵物美容店疏忽悶死法鬥 動保處提醒應找合格信任店家

驗出劇毒！台南新化浪貓口吐白沫痛苦暴斃 7條貓命喪生

相關新聞

女子無故將兔子丟下樓摔死 新北市動保處要嚴辦

新北市林口王姓女子2日晚間將家中兔子從5樓丟下，兔子當場死亡，新北市動保處找到王女後，她稱身體不舒服要至醫院就醫，動保處...

F16夜航訓練光點消失 國搜黑鷹起飛搜救

國搜中心今晚近7時指出，接獲國防部通報，1架F-16戰機夜航訓練18時5分從花蓮起飛，18時7分在花蓮機場東北面8浬雷達...

打造安全行人用路環境 北市加強機車行駛人行道取締

北市交通大隊統計今年1月至10月止，北市A1交通事故死亡人數為51人，較去年同期71人減少20人，其中，因機慢車行駛人行...

金門又傳老翁失蹤 警方展現高效率3小時內尋獲

金門又傳老人家失蹤！家住金沙鎮碧山的一名陳姓老翁，日前在家人陪同下至金城市區看診，因陪同家屬臨時有事先離開，囑咐老人在此...

裙卡單車輪 她受困巷弄幸警及時解圍

台北市一名呂姓女子前天上午上班途中，裙襬捲入腳踏車車輪內動彈不得，眼看上班就快來不及，路過民眾無人伸出援手；幸好巡邏員警...

大貨車國道車禍鐵條刺穿腿 首度請醫師趕赴現場免截肢

國道3號南向車道今天中午發生一起大貨車追撞高速公路施工區中的一輛砂石車，大貨車車頭全毀，莊姓駕駛被夾在車內腿部被鐵條刺穿...

國道一號岡山段5車連環撞 疑未保持安全距離

高雄市35歲林姓女子今天上午10時許駕駛轎車行經國道一號岡山段南向351.1公里，疑似未保持行車安全距離，往前追撞前方7...

34歲女拔20顆牙後昏迷死亡明解剖 醫院：靜候司法調查

嘉義34歲鄭姓女子本月4日到嘉義基督教醫院處理蛀牙，牙醫師拔20顆牙後，鄭女返家隔日即昏迷、失去生命徵象，經送醫急救至本...

冒充韓星「金材昱」向婦人要美金 經勸阻才知是騙局

屏東市一名45歲單身張姓婦人，日前與在網路上認識一名自稱韓國明星「金材昱」的網友，由於外型帥氣又有明星身分，再加上他不斷...

台北酒店消費疑被灌單 嫌殺傷介紹者洩憤落網

基隆市許姓男子到台北一家酒店消費，結帳時發現疑遭灌單多付費。許找介紹他前往消費的簡姓男子理論，要求補償遭拒。許男找友人約...

金門1駕駛為閃車衝入太湖 毫髮無傷民眾呼命大

金門太湖最近因為乾旱，湖水乾涸見底，屢屢受到各界關注，今天中午就有一輛汽車行經士校路太湖二橋路口，疑似為了閃避來車，衝入...

影／女1次被拔20顆牙 隔天昏迷送醫不治家屬求真相

嘉義鄭姓女子本月4日到醫院處理蛀牙齲齒，牙醫師指「牙根爛了」一次拔20顆牙。鄭女返家隔日即昏迷、失去生命徵象，經送醫急救...

熱門新聞

淡水驚傳大學生殉情燒炭雙亡 女大生父親破門崩潰

見房客租屋處未關水龍頭 房東開門驚見成大大四生輕生

影／女1次被拔20顆牙 隔天昏迷送醫不治家屬求真相

影／北港女警告別式 母哭斷腸：女兒不會回來了

未繳清罰金致證書爭議 北高行裁准假處分東華將提抗告

奧迪男違規停車 持登山杖作勢打街友、野狗遭PO網

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。