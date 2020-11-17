女子無故將兔子丟下樓摔死 新北市動保處要嚴辦

兔子從5樓被丟下，被民眾發現時已明顯死亡。圖／新北市動保處提供

新北市林口王姓女子2日晚間將家中兔子從5樓丟下，兔子當場死亡，新北市動保處找到王女後，她稱身體不舒服要至醫院就醫，動保處為了要釐清案情，與警方一同至王女家中查看，發現現場還有2隻狗及1隻老鼠，環境雜亂，有虐待、傷害及飼養不當之虞，將動物帶回檢傷。動保處表示，虐待、傷害動物致死，已違反動物保護法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

日前有網友在臉書PO文，指稱在林口文化一路發現有人把兔子從樓上丟下，市府立刻派人與警方前往查看，發現飼主是一名陳姓女子於5日晚間約談她到案說明。

陳女指出，這隻兔子是日前在彰化逛夜市玩遊戲獲得的，原本希望將兔子送到愛兔協會收容，但當時協會籠舍已滿，陳女才將兔子交給家中也有養寵物的王女協助收容，待愛兔協會有空籠後再送過去。

未料，王女卻因不明原因，將兔子從5樓住處丟下，兔子當場死亡，當動保處要找約談王女時，她卻不斷躲藏，甚至說心臟不舒服，要去馬偕醫院看病，動保處始終找不到王女。

動保處為了釐清案情，在電話徵求到王女的同意下，請鎖匠來開門到她家查看，發現現場雜亂不堪，寵物生活環境糟糕，有虐待動物之嫌。