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金門又傳老翁失蹤 警方展現高效率3小時內尋獲

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金沙鎮碧山傳出老翁走失，好在警方動員搜尋，很快就找到老人家，並將他安全的送回家。圖／警方提供
金沙鎮碧山傳出老翁走失，好在警方動員搜尋，很快就找到老人家，並將他安全的送回家。圖／警方提供

金門又傳老人家失蹤！家住金沙鎮碧山的一名陳姓老翁，日前在家人陪同下至金城市區看診，因陪同家屬臨時有事先離開，囑咐老人在此等候，沒想到事情處理完後，卻不見老翁蹤影，趕緊返家查看，但卻未見老翁返家，擔心老翁走失發生意外，趕緊請求警方協尋，好在多位員警積極協尋，總算在住家不遠處，發現老翁一行獨行，經詢問就是陳姓老翁，立即護送他返家，讓家屬相當感激。

金湖分局表示，日前接獲民眾報案，指稱「家中有老人家走失，請求警方協尋」，金湖分局金沙分駐所警員翁宏勳、陳靖宇2人受理後，趕緊協助尋找，經查是家屬陪老翁一同搭公車前往金城看診，抵達金城後因陪同家屬有事須至他處，先行離開診所，但在處理完事情後，再前往診所會合時，竟發現老先生已不在診所，經向診所櫃台人員詢問，才得知老先生已經離開一段時間，家屬原認為老先生可能先坐公車返家，所以也趕緊返家查看，但卻未見到老先生返家，擔心老人家可能走失，請求警方幫忙。

警方說，因走失的老翁年紀約80歲，且有智力退化的症狀，身上又沒帶手機或愛心手環等可以聯繫，深怕獨自在外會發生危險，員警警覺事態不妙遂立即動員同仁，從失聯的地點至碧山家中沿線附近找尋，經過2-3小時搜尋，非常幸運地，在離住家不遠處發現1名疑似陳姓老翁的長者在行走，警方上前查證身分，確認就是老翁，趕緊將老翁安全地護送回家中，一場尋人任務幸而圓滿。

金湖分局分局長何明祥呼籲縣民，家中如有身心障礙證明之失智症、中重度以上智能障礙及精神障礙具有行動能力者，或有長者年邁且經評估有需求者，都可向社會處申請愛心手鍊，加一份愛心手鍊，避免家中長者或有需要的家人走失時，無法立即尋獲的事情發生。

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