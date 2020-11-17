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大型工程車輛過高扯落電線 新北市府將開罰求償

中央社 / 新北17日電

新北市新店區復興路、建國路口的交通號誌電纜線今天下午遭行經的大型工程車扯落，警方獲報到場處理後通知駕駛到案說明，將依法開罰並吊扣駕照，市府交通局也將向司機求償。

新北市政府警察局新店分局今天下午1時許接獲民眾報案，指新店區復興路、建國路口有掉落的電纜線，經查為交通號誌電源線，由於未影響交通，移至路邊並通報市府交通局修復

警方調閱監視器發現，是一台載運挖土機的大型工程車因高度過高，過彎時將電線扯落，由於駕駛隨即離開現場，警方通知駕駛到案說明，將依道路交通管理處罰條例第62條，視情節輕重，處新台幣1000元以上、3000元以下罰鍰，吊扣駕照1至3個月。

新北市政府交通局交通管制工程科長陳建成表示，道路設施若因民眾毀損，交通局除緊急修復，在向警方報案後，將對行為人求償相關費用。

駕照 修復

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