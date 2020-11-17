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屏東婦將國小外牆榮譽榜布條拆回家蓋物 竊盜罪送辦
屏東一名劉姓婦人（63歲）日前騎乘機車深夜外出，行經內埔鄉某國小時，眼見校園外牆懸掛「榮譽榜」布條，竟隨手將布條拆卸帶回家中用於覆蓋雜物。事後校方發現布條遭竊並報警，警方依竊盜罪嫌將劉婦移送。
據了解，劉婦10月底騎乘機車在深夜外出，行經內埔鄉某國小時，眼見校方用於表揚優秀成績學生的「榮譽榜」布條懸掛在外牆上，竟隨手將布條拆卸後帶回家中用於覆蓋雜物。
「榮譽榜」布條遺失，校方原以為是被風吹走，直到檢視監視器畫面才發現遭竊，並於11月6日報警。警方獲報後展開調查，調閱數十支監視器與比對數十部來往機車，鎖定劉婦涉案。
警方逮捕劉婦，劉婦聲稱不知道取走布條算竊盜，警方告知意圖為自己或第三人不法的所有而竊取他人的動產者，不論動產價值，均屬竊盜罪。警詢後，將劉婦依竊盜罪嫌送辦。
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