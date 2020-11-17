屏東婦將國小外牆榮譽榜布條拆回家蓋物 竊盜罪送辦

屏東63歲劉姓婦人隨手取走內埔鄉某國小外牆「榮譽榜」布條，遭警依竊盜罪嫌移送。記者陳弘逸／翻攝 屏東一名劉姓婦人（63歲）日前騎乘機車深夜外出，行經內埔鄉某國小時，眼見校園外牆懸掛「榮譽榜」布條，竟隨手將布條拆卸帶回家中用於覆蓋雜物。事後校方發現布條遭竊並報警，警方依竊盜罪嫌將劉婦移送。

據了解，劉婦10月底騎乘機車在深夜外出，行經內埔鄉某國小時，眼見校方用於表揚優秀成績學生的「榮譽榜」布條懸掛在外牆上，竟隨手將布條拆卸後帶回家中用於覆蓋雜物。

「榮譽榜」布條遺失，校方原以為是被風吹走，直到檢視監視器畫面才發現遭竊，並於11月6日報警。警方獲報後展開調查，調閱數十支監視器與比對數十部來往機車，鎖定劉婦涉案。