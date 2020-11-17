裙卡單車輪 她受困巷弄幸警及時解圍

台北市一名呂姓女子前天上午上班途中，裙襬捲入腳踏車車輪內動彈不得，眼看上班就快來不及，路過民眾無人伸出援手；幸好巡邏員警經過，主動靠近關心呂女，並向附近店家借來剪刀，替呂女剪開裙襬，她才順利脫困上班。

據悉，呂女11月15日上午8時許，騎腳踏車上班途中，因身上穿著的藍色長裙裙擺過長，不慎捲入腳踏車後輪，因此整個人動彈不得，卻無力將裙擺抽出，只能獨自在敦化南路一段一處巷弄內等待救援。

未料時間一點一滴過去，眼看上班就要遲到，呂女仍在原地受困，路過的民眾卻無一伸出援手；正當呂女越來越著急之際，轄區敦化南路派出所警員李柏瑋與陳怡安剛好經過，發現呂女後主動上前關心。

2員原本向附近店家借來螺絲起子，要拆開腳踏車後輪，但呂女神情緊張，頻頻表示上班要遲到了，員警只好直接用剪刀將卡住的裙擺剪斷，讓呂女脫困，順利上班。