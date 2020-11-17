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大貨車國道車禍鐵條刺穿腿 首度請醫師趕赴現場免截肢

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

國道3號南向車道今天中午發生一起大貨車追撞高速公路施工區中的一輛砂石車，大貨車車頭全毀，莊姓駕駛被夾在車內腿部被鐵條刺穿，經消防隊以器材破壞後才救出送醫，無生命危險，案由警方處理中，這起車禍造成該路塞車約兩個小時。

值得一提的是，當消防隊趕到發現莊姓駕駛夾在車內且腿部被鐵條貫穿，擔心有截肢之虞，馬上就近通知台大雲林分院支援，醫院馬上派出醫生趕到現場協助消防隊搶救，使莊男免於截肢之險，消防局感謝台大同意派出醫師到現場一起救人創舉。

國道警方指出，今天中午11時05分在國道3號南向261.2公里發生交通事故案，大貨莊男（45歲）駕駛，行經事故地點，不小心闖入公路施工區域，未注意車前狀態追撞沈男(57歲)所駕駛的砂石車。

由於衝撞力大，莊男的大貨車車頭全毀，連車門都噴飛數公尺外，莊被夾在駕駛座上，痛得慘叫，這起車禍造成南下路段塞車，公路警察局獲報趕往指揮交通。

消防隊趕到發現莊男夾在車內，且右腿被鐵條刺穿動彈不得，趕緊以破壞剪將鐵條剪斷後，把莊男救出，傷者意識清醒，送往雲林台大醫院，全案目前由古坑分隊依規定處理中。

經警方出動清理現場後於下午13時11分恢復通車。

國道三高速公路雲林段今天中午發生一起大貨車追撞施工工地的砂石車造成一人受傷。記者蔡維斌／翻攝
國道三高速公路雲林段今天中午發生一起大貨車追撞施工工地的砂石車造成一人受傷。記者蔡維斌／翻攝
國道三高速公路雲林段今天中午發生一起大貨車追撞施工工地的砂石車造成一人受傷。記者蔡維斌／翻攝
國道三高速公路雲林段今天中午發生一起大貨車追撞施工工地的砂石車造成一人受傷。記者蔡維斌／翻攝
國道三高速公路雲林段今天中午發生一起大貨車追撞施工工地的砂石車造成一人受傷。記者蔡維斌／翻攝
國道三高速公路雲林段今天中午發生一起大貨車追撞施工工地的砂石車造成一人受傷。記者蔡維斌／翻攝
國道三高速公路雲林段今天中午發生一起大貨車追撞施工工地的砂石車造成一人受傷。記者蔡維斌／翻攝
國道三高速公路雲林段今天中午發生一起大貨車追撞施工工地的砂石車造成一人受傷。記者蔡維斌／翻攝

台大醫院 國道 事故

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