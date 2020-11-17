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冒充韓星「金材昱」向婦人要美金 經勸阻才知是騙局

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東市一名45歲單身張姓婦人，日前與在網路上認識一名自稱韓國明星「金材昱」的網友，由於外型帥氣又有明星身分，再加上他不斷施展溫情攻勢，讓張婦卸下心防，隨後又聲稱，赴美拍戲，導致雙腿受傷住院，再加上，銀行帳戶出問題，無法提款，想請她匯款1000美金代墊醫藥費，才能出院拍戲。所幸張婦匯款時，銀行人員與員警及時察覺，才順利阻詐。

據了解，張婦11月13日，到屏東某銀行辦理1000美金匯款至集團指定帳戶，由於她不斷滑手機且神情緊張，因此，吸引到銀行人員與駐銀行員警注意，便上前關心。

在銀行人員與員警詢問之下，張婦才坦言，在網路上認識韓星「金材昱」，因赴美拍戲，導致雙腿受傷住院，再加上，銀行帳戶出問題無法提款，導致無法付醫藥費，於是要求她匯款1000美金代墊醫藥費。

對此，警方向張婦提出質疑，若知名韓星受傷，應該不太可能沒人照顧，也不可能跟粉絲要錢。幾經銀行人員與員警輪番勸阻，並列舉多種假冒明星的網路交友詐騙，才讓張婦恍然大悟，並感謝員警與銀行人員協助，才沒有因此受騙。

網友冒充韓國明星「金材昱」向屏東市一名45歲單身張姓婦人索取1千元美金。圖／警方提供
網友冒充韓國明星「金材昱」向屏東市一名45歲單身張姓婦人索取1千元美金。圖／警方提供
網友冒充韓國明星「金材昱」向屏東市一名45歲單身張姓婦人索取1千元美金。圖／警方提供
網友冒充韓國明星「金材昱」向屏東市一名45歲單身張姓婦人索取1千元美金。圖／警方提供
45歲單身張姓婦人受騙到屏東某銀行辦理1000美金匯款給集團指定帳戶，幾經銀行人員與員警輪番勸阻才順利阻詐。圖／警方提供
45歲單身張姓婦人受騙到屏東某銀行辦理1000美金匯款給集團指定帳戶，幾經銀行人員與員警輪番勸阻才順利阻詐。圖／警方提供
45歲單身張姓婦人受騙到屏東某銀行辦理1000美金匯款給集團指定帳戶，幾經銀行人員與員警輪番勸阻才順利阻詐。圖／警方提供
45歲單身張姓婦人受騙到屏東某銀行辦理1000美金匯款給集團指定帳戶，幾經銀行人員與員警輪番勸阻才順利阻詐。圖／警方提供

韓國 詐騙

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