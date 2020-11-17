冒充韓星「金材昱」向婦人要美金 經勸阻才知是騙局

屏東市一名45歲單身張姓婦人，日前與在網路上認識一名自稱韓國明星「金材昱」的網友，由於外型帥氣又有明星身分，再加上他不斷施展溫情攻勢，讓張婦卸下心防，隨後又聲稱，赴美拍戲，導致雙腿受傷住院，再加上，銀行帳戶出問題，無法提款，想請她匯款1000美金代墊醫藥費，才能出院拍戲。所幸張婦匯款時，銀行人員與員警及時察覺，才順利阻詐。

據了解，張婦11月13日，到屏東某銀行辦理1000美金匯款至集團指定帳戶，由於她不斷滑手機且神情緊張，因此，吸引到銀行人員與駐銀行員警注意，便上前關心。

在銀行人員與員警詢問之下，張婦才坦言，在網路上認識韓星「金材昱」，因赴美拍戲，導致雙腿受傷住院，再加上，銀行帳戶出問題無法提款，導致無法付醫藥費，於是要求她匯款1000美金代墊醫藥費。