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台北酒店消費疑被灌單 嫌殺傷介紹者洩憤落網
基隆市許姓男子到台北一家酒店消費，結帳時發現疑遭灌單多付費。許找介紹他前往消費的簡姓男子理論，要求補償遭拒。許男找友人約出簡男後，許男的同夥涉嫌持刀砍傷簡男。警方查出許男等人涉嫌，帶回偵詢後，今依殺人未遂罪嫌將全案送辦。
據了解，許與簡原本相識，近期因工作關係有所接觸。許透過簡介紹門路，前往台北一家高檔酒店消費，結帳時發現金額倍增，質疑被坑，要簡返還差價。簡認為消費金額與他無關，未予理會。
許男昨晚透過共同友人約簡男到碧砂漁港，許找了2名友人助陣，雙方爭執酒店消費金
額，一言不合大打出手。簡被許的友人持刀砍傷背部，出現長10多公分傷口，隨後被送醫脫險。
案發後，基隆市警二分局成立專案小組，調閱上百支監視器，以車追人，查出許男涉案。許男指與簡有債務糾紛，雙方才會發生衝突。警方偵詢後將許送辦，並追緝兩名同夥到案，釐清案情。
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