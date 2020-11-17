金門1駕駛為閃車衝入太湖 毫髮無傷民眾呼命大

一輛汽車為閃避來車，直接衝入太湖裡，所幸乾旱救了他，人毫髮無傷。圖／警方提供

金門太湖最近因為乾旱，湖水乾涸見底，屢屢受到各界關注，今天中午就有一輛汽車行經士校路太湖二橋路口，疑似為了閃避來車，衝入太湖內，整輛車重重摔落2米高的湖底，好在現在是枯水期，林姓駕駛毫髮無傷，趕緊爬出車外，打電話求救，警方獲報後也到場，協助處理；林姓駕駛在做完酒測與筆錄後，就返家休息。

金門縣警局金湖分局表示，今天中午11時30分許，在水頭碼頭工作的林姓民眾駕駛轎車，沿士校路由小巨蛋往金門高職行經太湖二橋時，因閃避另1輛由南雄圓環方向駛出的汽車，直接高速衝破柵欄衝入太湖內，所幸這起事故並未造成任何人員傷亡，具體的肇事原因，有待警方的調查與判定；但初步檢測，雙方駕駛皆無酒後駕車的情形。

這起事故，也撞壞了太湖邊的交通號誌與柵欄，足見撞擊力之大，不少路過的民眾也議論紛紛，有民眾就說，兩邊運氣都很好，沒人受傷，但看到損壞的柵欄與車輛，估計損失慘重；也有民眾提到，「好在是乾旱救了他，不然早就掰掰」。警方表示，相關肇事和賠償公物責任，還要再進一步釐清。