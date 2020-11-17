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國道3號南下大貨車追撞砂石車 1人受傷送醫

中央社 / 雲林縣17日電

莊男所駕駛大貨車今天上午11時許行經國道3號南下261公里處，疑因未注意車前狀況，追撞前方砂石車，莊男受困車內，雲林消防局以破壞器材搶救後脫困送醫，車禍原因待警釐清。

雲林縣消防局表示，今天上午11時8分接獲報案，指國道3號南下261公里處斗六、古坑間發生重大車禍，莊姓大貨車男駕駛（45歲）受困車內，消防局出動水箱車、器材車、救護車共4車8人前往搶救，並請南投縣消防局支援一部器材車及2名救護人員。

救護人員抵達現場，發現大貨車車頭扭曲變形，莊姓駕駛受困車內，右小腿開放性骨折、意識清楚，六合救護隊立即以電動骨針緊急處理，維持莊男的生命徵象。

國道公路警察局第八公路警察大隊初步研判，國道3號南向261.2公里處附近正在施工，施工單位因此封閉外線車道，行走中線車道的莊男駕駛大貨車疑因未注意車前狀況追撞前方砂石車。

國道三號因這樁車禍事件，僅剩內線車道可行走，造成車流回堵，車禍現場在下午1時許排除，恢復通車。

國道 車禍

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