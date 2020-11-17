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八旬阿嬤腿軟倒路旁 警人肉遮陽幫撐傘很暖心

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬李姓老嬤12日中午行經第三警分局門口時，突然倒地，因適逢中午用餐時間，該路口來往人車極多，老嬤突然倒地，嚇壞不少路過民眾，幸好當時分局值班警員楊世郁馬上發現派出所門前異狀，此時分局交通組警員張仲杰、廖昱翔也正好走出分局大門，隨即上前查看老嬤的狀況，幸好老嬤意識清楚，直說「腳軟才跌倒」，警方也協助聯繫救護人員，將老嬤送往醫院進一步檢查。

台中市第三警分局正義所警員楊世郁12日上午11時許值班時，發現分局門前有李姓老嬤（83歲）突然向後倒下，幸遇交通組警員張仲杰、廖昱翔奔出查看，初步檢視阿嬤雖無法起身，但意識尚清楚，正義所內數名警員得知門口有阿嬤倒地，立刻奔出前往協助。

因李姓老嬤無法起身，員警擔心其有內傷，不敢隨意將她扶起移動，先將交通錐擺放路口前方，避免附近車輛經過未注意到老嬤而產生二度傷害，由於適逢近中午時刻，雖已過了立冬，警方擔心老嬤遭烈日直曬越發不適，便以雨傘替阿嬤遮擋烈日，等待救護車前來的同時，隨時確認老嬤的意識，並詢問阿嬤的年籍資料，通知李姓老嬤的家人前來。

救護車抵達時，救護人員確認老嬤的意識、外觀暫無大礙，但老嬤直說「腳突然沒力才跌倒，不用就醫」，不過警方及救護人員見老嬤無法自行爬起，且跌倒時疑有撞到頭部，建議老嬤到醫院檢查確認無礙後再返家，老嬤見警方及救護人員如此關心，才同意由救護車送往醫院救治，同時感謝警方、救護人員幫忙

第三警分局提醒，家中若有年紀大或行動較為不便的長輩，建議由家人陪同一起外出或請他人照看並保持聯繫，發生狀況時才能即時求援，避免憾事發生。

台中市李姓老嬤12日中午行經第三警分局門前時，因腿軟跌倒在地，警方在旁替老嬤撐傘，疏導交通。圖／第三警分局提供
台中市李姓老嬤12日中午行經第三警分局門前時，因腿軟跌倒在地，警方在旁替老嬤撐傘，疏導交通。圖／第三警分局提供
台中市李姓老嬤12日中午行經第三警分局門前時，因腿軟跌倒在地，警方在旁替老嬤撐傘，疏導交通。圖／第三警分局提供
台中市李姓老嬤12日中午行經第三警分局門前時，因腿軟跌倒在地，警方在旁替老嬤撐傘，疏導交通。圖／第三警分局提供

阿嬤

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