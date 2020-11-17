冒牌韓星金材昱45歲婦人信了 4警3行員阻匯錢

詐騙集團盜用韓國明星金材昱照片，自稱是金材昱本人，屏東一名45歲張姓婦人相信對方的甜言蜜語後，要匯錢給對方，被保七警員及銀行人員馬拉松式勸了半小時才相信自己受騙。

保七總隊今天表示，這名張姓婦人13日到台灣銀行屏東分行要匯款1000美元到詐騙集團帳戶，因為不斷低頭滑手機，神情有異，引起台銀行員的注意，並通報派駐台銀的保七員警上前關心瞭解。

保七表示，員警向婦人了解後，知道婦人在網路交友認識自稱是韓星金材昱的人，對方以甜言蜜語、溫柔攻勢取得婦人信任後，騙稱他在美國拍戲雙腳受傷住院，但因為臨時銀行帳戶出問題，不能提款，所以拜託婦人先匯款幫他代墊一下醫藥費，他才能夠出院繼續拍戲。

4名保七員警及3名銀行人員向婦人勸說，跟她分析這麼有名的韓星，不可能向粉絲借錢，更不可能受傷住院而沒有人照顧，這些「離譜劇情」根本就不合理。婦人一開始仍堅信韓星是真的，還一直急著要匯錢。

保七員警及銀行員共7個人馬拉松式不斷勸阻婦人，拿出各種詐騙案例說服她，半小時後，婦人才相信自己受騙。

保七總隊表示，已將相關資料送交轄區派出所繼續追查幕後的詐騙集團。