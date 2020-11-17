快訊

台灣漫畫大師蔡志忠少林寺「落髮」成沙彌 法名「延一」

崩潰的風暴旺季！2020最強颶風「約塔」強襲中美州

冒牌韓星金材昱45歲婦人信了 4警3行員阻匯錢

中央社 / 屏東縣17日電

詐騙集團盜用韓國明星金材昱照片，自稱是金材昱本人，屏東一名45歲張姓婦人相信對方的甜言蜜語後，要匯錢給對方，被保七警員及銀行人員馬拉松式勸了半小時才相信自己受騙。

保七總隊今天表示，這名張姓婦人13日到台灣銀行屏東分行要匯款1000美元到詐騙集團帳戶，因為不斷低頭滑手機，神情有異，引起台銀行員的注意，並通報派駐台銀的保七員警上前關心瞭解。

保七表示，員警向婦人了解後，知道婦人在網路交友認識自稱是韓星金材昱的人，對方以甜言蜜語、溫柔攻勢取得婦人信任後，騙稱他在美國拍戲雙腳受傷住院，但因為臨時銀行帳戶出問題，不能提款，所以拜託婦人先匯款幫他代墊一下醫藥費，他才能夠出院繼續拍戲。

4名保七員警及3名銀行人員向婦人勸說，跟她分析這麼有名的韓星，不可能向粉絲借錢，更不可能受傷住院而沒有人照顧，這些「離譜劇情」根本就不合理。婦人一開始仍堅信韓星是真的，還一直急著要匯錢。

保七員警及銀行員共7個人馬拉松式不斷勸阻婦人，拿出各種詐騙案例說服她，半小時後，婦人才相信自己受騙。

保七總隊表示，已將相關資料送交轄區派出所繼續追查幕後的詐騙集團。

詐騙集團

延伸閱讀

金材昱1招變態癖好 同台女星「咬冷筍」喊：噁心！

「空靈女王」裴斗娜的專情穿衣指南

羞看「狗公腰壓牆熱吻」！《咖啡王子》孔劉「不讓你回家」片段瘋傳

「咖啡王子一號店」孔劉、尹恩惠聊情事　直呼「恩燦」勾回憶

相關新聞

影／女1次被拔20顆牙 隔天昏迷送醫不治家屬求真相

嘉義鄭姓女子本月4日到醫院處理蛀牙齲齒，牙醫師指「牙根爛了」一次拔20顆牙。鄭女返家隔日即昏迷、失去生命徵象，經送醫急救...

蘆洲重陽社教大樓 庇護工場員工墜樓亡

新北市蘆洲區集賢路的重陽社教大樓，今天上午近8時傳出女子墜樓，由於蘆洲警分局集賢派出所也在同1幢大樓內，警方迅速趕抵，查...

影／成大學生因情尋短 校方強化心輔系統、建防護網

成大一名22歲學生今天凌晨疑感情因素而尋短，經送醫院急救不治。校方表示，之前已介入輔導這名學生，發生不幸令人難過與惋惜。...

影／回收車走台74線噴飛2床墊 台中環保局：已處分隊員

台中市一名網友昨天在臉書社團「爆料公社」發布一段影片，影片中一輛資源回收車行駛在台74線快速道路往北屯方向行駛時，疑未捆...

影／北港女警告別式 母哭斷腸：女兒不會回來了

雲林縣北港警分局女警黃敏綺本月晚間9日傍晚騎機車，行經嘉義縣六腳鄉六美國小前時發生車禍倒地，遭後方兩輛轎車輾過，當場身亡...

外送員拚單賺錢撞麻油雞店 網嘆：血汗錢辛酸要小心

桃園市29歲紀姓外送員昨晚為多賺一點錢，騎機車前往龜山區復興一路一家麻油雞店取貨時，疑因機車不慎失控衝撞該店的流理櫃台，...

影／警員騎車抓賊取締有危險 台中交大開4梯教防禦駕駛

台中市警局交通大隊考量到警員執勤時，常因求好心切而快速行駛，不過也可能造成警員的人身安全受到威脅，因此與「財團法人山葉機...

貨車邊開邊漏油 高市4名機車騎士滑倒受傷

今天上午高雄各地天氣晴朗，多輛機車行經高雄市鳥松區澄清湖附近路面時突感路面濕滑，機車瞬間失控滑倒，多名機車騎士反應不及，...

影／竊車賊嚇傻！南警驅車包夾逮人

林姓男子涉嫌在台南市安南區四段，趁許姓男子停車下車買早點未熄火，涉嫌偷走許轎車，員警獲報並通報勤務指揮中心攔截圍捕，警網...

大福兵試場岸邊漁船擱淺傾斜 2人獲救監控油料外洩

宜蘭大福兵試場附近沙灘今天凌晨發生漁船擱淺，整艘船嚴重傾斜。岸巡人員發現通報後到場，救起船長及一名外籍漁工上岸，正密切觀...

奧迪男違規停車 持登山杖作勢打街友、野狗遭PO網

台中市一名駕駛奧迪休旅車的男子遭人指控，10日在北區太原路的綠園道，持登山杖打街友的資源回收車，當時街友就躺在旁邊平台，...

淡水大學生殉情燒炭雙亡 雙方家長都說孩子有情緒困擾

新北市淡水區昨晚傳出一對大學生情侶在租屋處燒炭殉情雙亡的憾事，警方漏夜聯繫雙方家屬釐清案情，初步了解，雙方家長說，2人都...

熱門新聞

淡水驚傳大學生殉情燒炭雙亡 女大生父親破門崩潰

見房客租屋處未關水龍頭 房東開門驚見成大大四生輕生

台中大媽幫開友人賓士車 油門踩太多撞破圍牆糗大

曾入圍金馬獎！男星涉賣一級毒品 4月出監恐變無期徒刑

調查局搞丟6.5公斤安毒 高層開鍘4官員

影／北港女警告別式 母哭斷腸：女兒不會回來了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。