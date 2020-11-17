蘆洲重陽社教大樓 庇護工場員工墜樓亡

新北市蘆洲區集賢路的重陽社教大樓，今天上午近8時傳出女子墜樓，由於蘆洲警分局集賢派出所也在同1幢大樓內，警方迅速趕抵，查出死者是10樓庇護工場的身心障礙員工。

社教大樓是1幢合署辦公大樓，內有新北市政府的捷運工程局、環保局稽查科、戶政事務所、輔具資源中心、社福中心、圖書館、托老托育中心、派出所，以及民間社福單位經營的庇護工場等不同單位。

經查，墜樓的中年女子是某庇護工場員工，今天上午近8時準備上班，她從1樓搭乘電梯抵達庇護工場沒多久，便獨自進入10樓女廁，從窗戶墜落地面，當場死亡。家屬指稱死者生前有精神病史，初步推測是尋短，詳細案情仍由警方調查中。

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