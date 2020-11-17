影／回收車走台74線噴飛2床墊 台中環保局：已處分隊員

台中市環保局的回收車在6日清晨行駛台74線時，噴飛2塊床墊，民眾事後發布到臉書社團，環保局處分隊員。圖／摘自臉書爆料公社

台中市一名網友昨天在臉書社團「爆料公社」發布一段影片，影片中一輛資源回收車行駛在台74線快速道路往北屯方向行駛時，疑未捆妥貨斗上的資源回收物，導致兩塊床墊在高速行駛時，被強風吹落到車道上，後方有駕駛以行車記錄器拍攝下來，幸未造成其他事故。第六警分局表示，全案未接獲民眾檢舉，案發時已通知公路總局排除。台中環保局查證是其所屬的回收車，已處分隊員。

台中市第六警分局市政所副所長陳春霖說，全案發生在6日清晨7時許，有接獲民眾通報，台74線快速道路西屯往北屯方向，道路有床墊阻礙交通，經通知公路總局前往排除，但當時並無民眾提供行車記錄器影像，具名檢舉，所以當時不知是何人所為。

陳春霖說，昨天有網友將行車記錄器影像發布到臉書社團「爆料公社」，才知道床墊是從一輛環保車上飄落，依道路交通管理處罰條例規定，裝載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭者，可罰3000元以上9000元以下罰鍰，而立院日前修法通過，將罰款最高提到1.8萬元，但尚未上路。

他說，因此案尚未接獲民眾檢舉，民眾在網路張貼的影像模糊不清，加上今天已超過民眾具名檢舉的7天法定時間，依法不予舉發。

台中市環保局表示，清潔隊回收大型廢棄物有SOP，必須固定妥當，經民眾在網路上發布影片，後續調查後，發現的確是環保局的回收車，已處分當時執勤的隊員，記申誡一次，並加強要求落實，以免造成公安事件。