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影／北港女警告別式 母哭斷腸：女兒不會回來了

聯合報 / 記者莊祖銘/嘉義縣即時報導

雲林、嘉義縣市數十名員警到場向黃敏綺捻香致意。記者莊祖銘／攝影
雲林、嘉義縣市數十名員警到場向黃敏綺捻香致意。記者莊祖銘／攝影

雲林縣北港警分局女警黃敏綺本月晚間9日傍晚騎機車，行經嘉義縣六腳鄉六美國小前時發生車禍倒地，遭後方兩輛轎車輾過，當場身亡。家屬今日上午在新港鄉生命紀念館舉行公祭，新港鄉長林茂盛、六腳鄉長陳川崎均到場致意，北港分局分局長顏偉丞也帶領轄下同仁列隊敬禮恭送。黃母一度腿軟，在志工的攙扶下泣不成聲，場面哀戚肅穆。

黃母在典禮中不斷落淚，在會後由慈濟志工攙扶，至棚外休息，突然悲從中來崩潰大哭，大喊「我的女兒就這樣沒了」，要敏綺快點回家，現場志工在旁不斷替黃母按摩，用毛巾擦拭肩頸，跟她說要不要再哭了，「不然女兒回不了家」

黃敏綺國小同學今日也到場捻香，他說黃從小就很活潑外向、很愛笑，常可以聽到她的笑聲迴盪在教室，是大家的開心果。現場由北港分局分局長顏偉丞帶領的數十名嘉義縣、雲林縣員警列隊敬禮，過程中有多名員警頻頻拭淚。

黃敏綺同仁私下表示，黃相當認真負責，上班時間從不打混摸魚，上下班也都會熱情地跟同仁打招呼，臉上總是掛著笑容，同仁都相當不解，「造化弄人」，那麼好的一個人，為何會發生這種意外。

黃母在志工攙扶下，目送黃敏綺大體離去。記者莊祖銘／攝影
黃母在志工攙扶下，目送黃敏綺大體離去。記者莊祖銘／攝影
黃母幾近腿軟，需要志工攙扶。記者莊祖銘／攝影
黃母幾近腿軟，需要志工攙扶。記者莊祖銘／攝影
雲林、嘉義縣數十名員警列隊敬禮，送黃敏綺最後一程。記者莊祖銘／攝影
雲林、嘉義縣數十名員警列隊敬禮，送黃敏綺最後一程。記者莊祖銘／攝影

車禍

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