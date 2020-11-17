9月起3名學生自殺 成大將開主管會議因應

國立成功大學1名男學生今天凌晨在台南市北區租屋處自殺，這是成大今年9月以來第3起，校方不只在學校網頁貼文提醒學生可尋求協助，明天也將召開擴大主管會議討論因應。

成大今天指出，自殺事件發生時，校方就對成大高關懷學生進行關懷與輔導，校方明天下午將擴大召開各學院、系、研究室等主管會議，由校長蘇慧貞主持，動員全校共同關懷教職員生。

成大人員說，今年進入秋冬後，校方接到學生求助及輔導的電話增多，在這個心情容易受到影響的季節，學生可向學校尋求協助。

成大心理健康與諮商輔導組也在網頁上發文「親愛的你，我們在這裡」，內文說：「近來接連有自我傷害的新聞出現，又適逢期中考忙碌、壓力沉重的期間，大家的心情，或許難免受到影響」。「請大家在此時此刻，先不急著批評、責備、也不做過多推論及猜想」。

成大發文指出，「請暫時離開網路上紛雜的資訊，把時間先留給自己和您重視的人，好好照顧自己的狀態，好好關心身旁人的狀態是否安好」。

成大發文表示，「若您感到自身有受影響，請試著與你可信任的人聊聊，請他們陪陪你、聽你說說話；若您發現身邊的人有受影響，請試著多關心他與陪伴他，讓他知道，他對你而言是很重要的存在，並適時尋找其他資源一起協助他以及您自己」。

今天發生的成大男學生在租屋處自殺事件，是成大今年9月以來第3起，第1起1名男學生9月在成大化工系館頂樓自殺，第2起是成大1名博士生10月在台南市永康區懸吊橋自殺。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )