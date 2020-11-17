基隆人口老化 警方連兩天助迷路失智長者平安返家

基隆市老年人口比例已超過17%，年長者的生活及身心照護問題浮現。警方接連多人接獲市民報案，在街上看到疑失智老人落單待援，由員警協助查出身分及返家。1名80歲老婦人由員警帶到住家附近，開心的說「我就住這邊啦」。

基隆市警一分局南榮路派出所警員鍾育致、曾勝杰，14日下午巡邏經過龍安街、精一街口，看見一名老婦人僅著薄外套，打赤腳在路旁徘徊，上前關心發生什麼事？她說外出找朋友，但又無法說出朋友的姓名、地址。

警員察覺有異狀，仔細詢問發現，老婦人也無法說出自己的姓名等資料，連她為什麼出現在當地也說不清楚，研判有失智症狀，將她帶回派出所休息。

員警協助查看老婦人隨身物品時，在背包內發現一張泛黃的戶口名簿，依據上面的地址，開警車護送回家。到了住家附近，老婦人開心的向員警說，「我就住這邊啦，這是我家」，員警隨後聯繫老婦人的兒子返家照顧。

警三分局暖暖派出所則在在15日接獲報稱，東勢街有名老翁疑似迷路。警員李亞柔前往了解，老翁像不斷重複說自己的名字，且口語不清楚，也無法回答員警的提問。

員警將老翁帶回派出所，因他未帶身分證件，以警用人臉辨識系統查詢得知，他姓劉，今年94歲。子女說，老翁有失智症且重聽，當天早上外出後未返家，不見蹤影，家人急忙分頭外出尋找，接到警方通知人在派出所，沒有發生危險很高興。