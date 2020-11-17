基隆人口老化 警方連兩天助迷路失智長者平安返家
基隆市老年人口比例已超過17%，年長者的生活及身心照護問題浮現。警方接連多人接獲市民報案，在街上看到疑失智老人落單待援，由員警協助查出身分及返家。1名80歲老婦人由員警帶到住家附近，開心的說「我就住這邊啦」。
基隆市警一分局南榮路派出所警員鍾育致、曾勝杰，14日下午巡邏經過龍安街、精一街口，看見一名老婦人僅著薄外套，打赤腳在路旁徘徊，上前關心發生什麼事？她說外出找朋友，但又無法說出朋友的姓名、地址。
警員察覺有異狀，仔細詢問發現，老婦人也無法說出自己的姓名等資料，連她為什麼出現在當地也說不清楚，研判有失智症狀，將她帶回派出所休息。
員警協助查看老婦人隨身物品時，在背包內發現一張泛黃的戶口名簿，依據上面的地址，開警車護送回家。到了住家附近，老婦人開心的向員警說，「我就住這邊啦，這是我家」，員警隨後聯繫老婦人的兒子返家照顧。
警三分局暖暖派出所則在在15日接獲報稱，東勢街有名老翁疑似迷路。警員李亞柔前往了解，老翁像不斷重複說自己的名字，且口語不清楚，也無法回答員警的提問。
員警將老翁帶回派出所，因他未帶身分證件，以警用人臉辨識系統查詢得知，他姓劉，今年94歲。子女說，老翁有失智症且重聽，當天早上外出後未返家，不見蹤影，家人急忙分頭外出尋找，接到警方通知人在派出所，沒有發生危險很高興。
警方表示，家中有年長者應多注意他們的行動，如果有失智或走失之虞，可在隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或到區公所社政課申請防走失手環，有助走失後，找到人時可盡速聯絡家屬。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言