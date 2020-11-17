影／警員騎車抓賊取締有危險 台中交大開4梯教防禦駕駛

台中市警局交通大隊考量到警員執勤時，常因求好心切而快速行駛，不過也可能造成警員的人身安全受到威脅，因此與「財團法人山葉機車安全駕駛文教基金會」，辦理4個梯次的訓練研習班，並由基金會的教官替80名警員上課，傳授駕車細節、防禦駕駛等駕駛觀念與實務操作，希望讓警員在未來執勤能夠更加安全。

台中市警局交通大隊表示，為增進警察同仁安全駕駛概念及技能，提升執勤員警防禦駕駛與安全駕駛能力，在本月初與「財團法人山葉機車安全駕駛文教基金會」合作，辦理4個梯次「員警駕車技能及操控技巧」訓練研習班，分別在11月10日、17日、12月15日、22日開課，每梯次20人共80人。

山葉機車安全駕駛文教基金會表示，課程內容涵蓋機車騎乘姿勢調整、綜合基礎，包括煞車、低速過彎V字、坡道乘越、滑胎過彎、緊急迴避等內容。對於外勤員警來說，每天執行各種攻勢勤務（巡邏、臨檢），在路上最重要的一件事情，就是確保行車的安全。

此次教育訓練，從各項駕車細節及事故預防、危險須知，以及分心駕駛及動態示範等，由教官輪番教學示範後，再分別請員警上場實際操作及測驗等。