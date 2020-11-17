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影／警員騎車抓賊取締有危險 台中交大開4梯教防禦駕駛

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局交通大隊考量到警員執勤時，常因求好心切而快速行駛，不過也可能造成警員的人身安全受到威脅，因此與「財團法人山葉機車安全駕駛文教基金會」，辦理4個梯次的訓練研習班，並由基金會的教官替80名警員上課，傳授駕車細節、防禦駕駛等駕駛觀念與實務操作，希望讓警員在未來執勤能夠更加安全。

台中市警局交通大隊表示，為增進警察同仁安全駕駛概念及技能，提升執勤員警防禦駕駛與安全駕駛能力，在本月初與「財團法人山葉機車安全駕駛文教基金會」合作，辦理4個梯次「員警駕車技能及操控技巧」訓練研習班，分別在11月10日、17日、12月15日、22日開課，每梯次20人共80人。

山葉機車安全駕駛文教基金會表示，課程內容涵蓋機車騎乘姿勢調整、綜合基礎，包括煞車、低速過彎V字、坡道乘越、滑胎過彎、緊急迴避等內容。對於外勤員警來說，每天執行各種攻勢勤務（巡邏、臨檢），在路上最重要的一件事情，就是確保行車的安全。

此次教育訓練，從各項駕車細節及事故預防、危險須知，以及分心駕駛及動態示範等，由教官輪番教學示範後，再分別請員警上場實際操作及測驗等。

台中市警局長楊源明說，為了強化員警執勤駕車安全觀念，特地安排安全防禦訓練，利用實做駕駛術科訓練；讓執勤的同仁都能親身體驗，以提升執勤的臨機應變反應，除了保護自身安全外，在執勤時對於緊急狀況都可以透過訓練加強駕車的靈敏度，使每一次任務都能順利圓滿的達成，並達到零事故的發生。

台中市警局交通大隊與山葉機車安全駕駛文教基金會合作，在11月、12月辦理4梯次的機車訓練班，提升員警騎車執勤的安全。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊與山葉機車安全駕駛文教基金會合作，在11月、12月辦理4梯次的機車訓練班，提升員警騎車執勤的安全。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊與山葉機車安全駕駛文教基金會合作，在11月、12月辦理4梯次的機車訓練班，提升員警騎車執勤的安全。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊與山葉機車安全駕駛文教基金會合作，在11月、12月辦理4梯次的機車訓練班，提升員警騎車執勤的安全。圖／台中市警局交通大隊提供
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台中市警局交通大隊與山葉機車安全駕駛文教基金會合作，在11月、12月辦理4梯次的機車訓練班，提升員警騎車執勤的安全。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊與山葉機車安全駕駛文教基金會合作，在11月、12月辦理4梯次的機車訓練班，提升員警騎車執勤的安全。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊與山葉機車安全駕駛文教基金會合作，在11月、12月辦理4梯次的機車訓練班，提升員警騎車執勤的安全。圖／台中市警局交通大隊提供

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