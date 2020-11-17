聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／竊車賊嚇傻！南警驅車包夾逮人
林姓男子涉嫌在台南市安南區四段，趁許姓男子停車下車買早點未熄火，涉嫌偷走許轎車，員警獲報並通報勤務指揮中心攔截圍捕，警網在1個多小時後在安南區安明路與本田路口攔截該輛車，逮捕林姓竊嫌。
市警三分局前天清晨5點55分接獲報案，許姓男子下車買早餐時未將車輛熄火，一不留神車就被偷開走，警方立即通報轄區各派出所協尋，其中安順派出所警員王存華，調閱監視器分析被竊車輛可能行走方向，並於6點結束勤務下班後，繞道前往贓車可能出現的處所搜尋。
王存華表示，經分析被竊車輛行走方向是前往市區，非開往山區或偏僻處所銷贓，研判竊車賊偷車目的是用來代步，甚至準備犯其他案件，王擔心其他民眾受害，下了班仍心繫案件，積極尋車，終在北區好事多商場附近發現該贓車，隨即尾隨跟蹤，並通報勤務指揮中心攔截圍捕，攔截警網7點4分逮到林。
林落網供稱，車子是友人借他的，但許姓車主表示根本不認識林。警詢後依竊盜罪嫌法辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言