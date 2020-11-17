影／竊車賊嚇傻！南警驅車包夾逮人

林姓男子涉嫌在台南市安南區四段，趁許姓男子停車下車買早點未熄火，涉嫌偷走許轎車，員警獲報並通報勤務指揮中心攔截圍捕，警網在1個多小時後在安南區安明路與本田路口攔截該輛車，逮捕林姓竊嫌。

市警三分局前天清晨5點55分接獲報案，許姓男子下車買早餐時未將車輛熄火，一不留神車就被偷開走，警方立即通報轄區各派出所協尋，其中安順派出所警員王存華，調閱監視器分析被竊車輛可能行走方向，並於6點結束勤務下班後，繞道前往贓車可能出現的處所搜尋。

王存華表示，經分析被竊車輛行走方向是前往市區，非開往山區或偏僻處所銷贓，研判竊車賊偷車目的是用來代步，甚至準備犯其他案件，王擔心其他民眾受害，下了班仍心繫案件，積極尋車，終在北區好事多商場附近發現該贓車，隨即尾隨跟蹤，並通報勤務指揮中心攔截圍捕，攔截警網7點4分逮到林。