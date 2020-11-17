大福兵試場岸邊漁船擱淺傾斜 2人獲救監控油料外洩

宜蘭大福兵試場沙灘今天凌晨發生漁船擱淺，整艘船傾斜，人被救起，目前擔心油料外洩。圖/讀者提供

宜蘭大福兵試場附近沙灘今天凌晨發生漁船擱淺，整艘船嚴重傾斜。岸巡人員發現通報後到場，救起船長及一名外籍漁工上岸，正密切觀察是否會有漁船油料外洩。

經調查，鑫明煌漁船今天凌晨2點30半在壯圍鄉沿岸擱淺，巡防區通信員發現後通報，聯絡大福守望確認擱淺船筏確切位於，大福兵試廠沙灘附近。

岸巡人員抵達兵試廠沙灘，查看擱淺船筏約距岸約50公尺處，風浪不斷拍打，因為鑫船距岸過近有傾斜情形，先協助魏姓船長及菲籍船員接駁上岸。

搜救人員在岸際嗅聞到一股油味，但海面上暫無看到油料散布情形，繼續監控管制。