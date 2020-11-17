奧迪男違規停車 持登山杖作勢打街友、野狗遭PO網

台中市一名駕駛奧迪休旅車的男子被網友拍到，10日在北區太原路違停，還持登山杖作勢攻擊街友、野狗。圖／摘自臉書爆料公社

台中市一名駕駛奧迪休旅車的男子遭人指控，10日在北區太原路的綠園道，持登山杖打街友的資源回收車，當時街友就躺在旁邊平台，回收車旁還有兩隻流浪狗，也被該男子的動作驚嚇，過程被另名女子拍攝下來，男子奧迪車違停在紅線，他取車時發現有人攝影後，氣得嗆聲「拍啥」。台中市第二警分局表示，因尚無人提告或檢舉，街友也不追究，暫無採取後續動作。

據查，全案發生在10日上午10時許，一名駕駛奧迪休旅車的男子，先將休旅車違停在北區太原路一棟社區大門前，隨後他前往太原路中央的綠園道時，疑不滿野狗、街友及資源回收車在該處逗留，男子就持登山杖，數度敲打回收車，試圖驚動野狗與街友，但街友不為所動，不過2隻野狗略被男子的行徑嚇到。

當時行經該處的劉姓女子將全程錄下，不過該名男子發現被拍後，還對著劉女嗆聲，影片昨天上傳臉書社團「爆料公社」，還留言「請路過民眾小心此人，聽說是醫生」等語，引發議論。

第二警分局永興所接獲劉姓女子報案後到場，當時劉女表示，該名男子有口頭汙辱她，將與律師討論後再與警方聯繫，另外現場梁姓街友證實，當時他躺在綠園道的平台上休息，該名男子持登山杖在旁敲打，但他不願追究。