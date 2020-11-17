快訊

國防大學校長僅專科畢 退將要嚴德發為堅持「嚴家軍」道歉

致在期望裡迷失的高材生：示弱、求助是繼續戰鬥的方法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧迪男違規停車 持登山杖作勢打街友、野狗遭PO網

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名駕駛奧迪休旅車的男子被網友拍到，10日在北區太原路違停，還持登山杖作勢攻擊街友、野狗。圖／摘自臉書爆料公社
台中市一名駕駛奧迪休旅車的男子被網友拍到，10日在北區太原路違停，還持登山杖作勢攻擊街友、野狗。圖／摘自臉書爆料公社

台中市一名駕駛奧迪休旅車的男子遭人指控，10日在北區太原路的綠園道，持登山杖打街友的資源回收車，當時街友就躺在旁邊平台，回收車旁還有兩隻流浪狗，也被該男子的動作驚嚇，過程被另名女子拍攝下來，男子奧迪車違停在紅線，他取車時發現有人攝影後，氣得嗆聲「拍啥」。台中市第二警分局表示，因尚無人提告或檢舉，街友也不追究，暫無採取後續動作。

據查，全案發生在10日上午10時許，一名駕駛奧迪休旅車的男子，先將休旅車違停在北區太原路一棟社區大門前，隨後他前往太原路中央的綠園道時，疑不滿野狗、街友及資源回收車在該處逗留，男子就持登山杖，數度敲打回收車，試圖驚動野狗與街友，但街友不為所動，不過2隻野狗略被男子的行徑嚇到。

當時行經該處的劉姓女子將全程錄下，不過該名男子發現被拍後，還對著劉女嗆聲，影片昨天上傳臉書社團「爆料公社」，還留言「請路過民眾小心此人，聽說是醫生」等語，引發議論。

第二警分局永興所接獲劉姓女子報案後到場，當時劉女表示，該名男子有口頭汙辱她，將與律師討論後再與警方聯繫，另外現場梁姓街友證實，當時他躺在綠園道的平台上休息，該名男子持登山杖在旁敲打，但他不願追究。

第二警分局永興所長蕭登元表示，已查出違規停車的車主身分，不過有關交通違規，需要民眾具名提出事證，才能後續開罰，不過依法需要7天內檢舉才能告發，劉女報案後，警方已數次聯繫劉女到派出所，但劉女都未提出檢舉，目前已超過檢舉的法定時間，劉女就算檢舉，警方也無權舉發。

台中市一名駕駛奧迪休旅車的男子被網友拍到，10日在北區太原路違停，還持登山杖作勢攻擊街友、野狗。圖／摘自臉書爆料公社
台中市一名駕駛奧迪休旅車的男子被網友拍到，10日在北區太原路違停，還持登山杖作勢攻擊街友、野狗。圖／摘自臉書爆料公社
台中市一名駕駛奧迪休旅車的男子被網友拍到，10日在北區太原路違停，還持登山杖作勢攻擊街友、野狗。圖／摘自臉書爆料公社
台中市一名駕駛奧迪休旅車的男子被網友拍到，10日在北區太原路違停，還持登山杖作勢攻擊街友、野狗。圖／摘自臉書爆料公社

街友 奧迪 休旅車

延伸閱讀

機車與休旅車橋上相撞 台南女騎士摔4公尺排水溝不治

助百位街友 北市府設置「友善專用置物袋放置區」

苗栗安心國旅加碼贈百萬休旅車 第2輛獎落台南遊客

大埔美工業區野狗成群逛大街 亂竄追車咬人

相關新聞

奧迪男違規停車 持登山杖作勢打街友、野狗遭PO網

台中市一名駕駛奧迪休旅車的男子遭人指控，10日在北區太原路的綠園道，持登山杖打街友的資源回收車，當時街友就躺在旁邊平台，...

見房客租屋處未關水龍頭 房東開門驚見成大大四生輕生

台南市22歲大四劉姓男學生，今天清晨近4點，被黃姓房東發現他的房間漏出水，敲打房門無人回應，黃開門後發現劉躺在床上，廁所...

金山公館崙公園涼亭驚見女屍 運動民眾驚嚇報警

新北市金山區公館崙公園一處涼亭，今天上午有運動民眾發現一名女子掛在橫梁上，嚇得趕緊報案，救護人員到場發現已經明顯死亡，沒...

淡水驚傳大學生殉情燒炭雙亡 女大生父親破門崩潰

新北市淡水區水源路177巷某社區套房，今晚9點半左右傳出租屋的學生情侶燒炭殉情雙亡。初步了解，19歲的男生姓董、20歲林...

影／竊車賊嚇傻！南警驅車包夾逮人

林姓男子涉嫌在台南市安南區四段，趁許姓男子停車下車買早點未熄火，涉嫌偷走許轎車，員警獲報並通報勤務指揮中心攔截圍捕，警網...

大福兵試場岸邊漁船擱淺傾斜 2人獲救監控油料外洩

宜蘭大福兵試場附近沙灘今天凌晨發生漁船擱淺，整艘船嚴重傾斜。岸巡人員發現通報後到場，救起船長及一名外籍漁工上岸，正密切觀...

淡水大學生殉情燒炭雙亡 雙方家長都說孩子有情緒困擾

新北市淡水區昨晚傳出一對大學生情侶在租屋處燒炭殉情雙亡的憾事，警方漏夜聯繫雙方家屬釐清案情，初步了解，雙方家長說，2人都...

證人翻供「警察叫我好好配合」男子遭控轉讓毒品判無罪

台南警方今年3月底循線到歸仁區仁愛南街許姓男子住處搜索，並未扣到毒品，後依吳姓男子指證，供稱許涉轉讓海洛因免費供他使用，...

「喝不下就別喝」 男子醉酒回嘴遭毆打

高雄市24歲孫姓男子今天凌晨4時許與2名友人到楠梓區瑞屏路自助KTV喝酒唱歌，3人在KTV3樓廁所聊天時，疑似與20歲劉...

開車瞬間失神撞樹1死1傷 醫師：若癲癇快就醫

雲林縣北港鎮蘇姓男子昨駕車載葉姓母親出遊，不明原因失去意識，自撞路樹，葉母當場死亡，蘇男重傷送醫手術急救、住院治療中；醫...

讓你看清楚！台南市消防車加大反光條 提升行車安全

消防車為了救災救人搶時效，往往行車速度較快，台南市消防局今天說，持續強化消防車外觀，使用巴騰堡格紋裝貼在車身四周，加大反...

北海科大情侶燒炭亡 校方啟動創傷輔導

台北海洋科技大學昨天傳出校內一對情侶的不幸憾事。校長林俊彥表示，校方將全力配合警察辦案，也針對事發者的兩系學生進行相關的...

熱門新聞

淡水驚傳大學生殉情燒炭雙亡 女大生父親破門崩潰

台中大媽幫開友人賓士車 油門踩太多撞破圍牆糗大

31歲男開車撞路樹害母亡 家人不解：他常突失意識

曾入圍金馬獎！男星涉賣一級毒品 4月出監恐變無期徒刑

見房客租屋處未關水龍頭 房東開門驚見成大大四生輕生

平時會斷片？ 駕車載母出遊撞樹 母死他重傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。