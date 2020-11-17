快訊

國防大學校長僅專科畢 退將要嚴德發為堅持「嚴家軍」道歉

致在期望裡迷失的高材生：示弱、求助是繼續戰鬥的方法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水大學生殉情燒炭雙亡 雙方家長都說孩子有情緒困擾

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區昨晚傳出一對大學生情侶在租屋處燒炭殉情雙亡的憾事，警方漏夜聯繫雙方家屬釐清案情，初步了解，雙方家長說，2人都有憂鬱症，男學生過去曾有輕生紀錄，對於死因暫無疑義，靜待今天檢警相驗遺體，進一步調查。

據了解，20歲林姓女學生老家在桃園，19歲董姓男學生則是本地淡水人，他們都是台北海洋科技大學五專部學生，共同租屋住在淡水區水源路某社區，昨天因為女生未到校上課、手機又聯絡不上，家長會同警、消到場，並請鎖匠開門，發現2人在房內皆已氣絕多時。

由於房內留有燒剩炭盆，沒有發現遺書、現場也沒有打鬥跡象，初步判斷可能是殉情。雙方家長則指稱，女生有重度憂鬱等精神疾病，男生也有憂鬱症，曾經自殺獲救。家屬目前對於死因沒有意見，今天檢警將安排相驗，進一步調查案情。

台北海洋科技大學表示，學校在新生始業式時，都會做預防自殺的心理輔導。學校教官及導師，在季節轉換之餘、及情緒障礙者易發病期間，也會對全體同學特別關懷及宣導。將對學生進行相關創傷後輔導，預防類似的事件再度發生。

【推薦閱讀】

回首台大醫學系漫漫歲月：大學不過人生一瞬：寫給二十歲的自己

「我快要撐不住了」焦慮年代的急救包！給身陷地獄的你

「生命很美好」是增加痛苦指數的無效安慰

「生命沒緊急逃生出口」身為人類無法避免寂寞痛苦與不確定感

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

淡水某社區昨晚驚傳租屋的男女大學生情侶燒炭雙亡。記者林昭彰／翻攝
淡水某社區昨晚驚傳租屋的男女大學生情侶燒炭雙亡。記者林昭彰／翻攝

憂鬱症 淡水

延伸閱讀

淡水大學生情侶燒炭殉情 校方回應了

淡水年輕男女陳屍租屋處 警調查死因中

淡水驚傳大學生殉情燒炭雙亡 女大生父親破門崩潰

淡水公園預定地閒置 地方盼成運動公園

相關新聞

奧迪男違規停車 持登山杖作勢打街友、野狗遭PO網

台中市一名駕駛奧迪休旅車的男子遭人指控，10日在北區太原路的綠園道，持登山杖打街友的資源回收車，當時街友就躺在旁邊平台，...

見房客租屋處未關水龍頭 房東開門驚見成大大四生輕生

台南市22歲大四劉姓男學生，今天清晨近4點，被黃姓房東發現他的房間漏出水，敲打房門無人回應，黃開門後發現劉躺在床上，廁所...

金山公館崙公園涼亭驚見女屍 運動民眾驚嚇報警

新北市金山區公館崙公園一處涼亭，今天上午有運動民眾發現一名女子掛在橫梁上，嚇得趕緊報案，救護人員到場發現已經明顯死亡，沒...

淡水驚傳大學生殉情燒炭雙亡 女大生父親破門崩潰

新北市淡水區水源路177巷某社區套房，今晚9點半左右傳出租屋的學生情侶燒炭殉情雙亡。初步了解，19歲的男生姓董、20歲林...

影／竊車賊嚇傻！南警驅車包夾逮人

林姓男子涉嫌在台南市安南區四段，趁許姓男子停車下車買早點未熄火，涉嫌偷走許轎車，員警獲報並通報勤務指揮中心攔截圍捕，警網...

大福兵試場岸邊漁船擱淺傾斜 2人獲救監控油料外洩

宜蘭大福兵試場附近沙灘今天凌晨發生漁船擱淺，整艘船嚴重傾斜。岸巡人員發現通報後到場，救起船長及一名外籍漁工上岸，正密切觀...

淡水大學生殉情燒炭雙亡 雙方家長都說孩子有情緒困擾

新北市淡水區昨晚傳出一對大學生情侶在租屋處燒炭殉情雙亡的憾事，警方漏夜聯繫雙方家屬釐清案情，初步了解，雙方家長說，2人都...

證人翻供「警察叫我好好配合」男子遭控轉讓毒品判無罪

台南警方今年3月底循線到歸仁區仁愛南街許姓男子住處搜索，並未扣到毒品，後依吳姓男子指證，供稱許涉轉讓海洛因免費供他使用，...

「喝不下就別喝」 男子醉酒回嘴遭毆打

高雄市24歲孫姓男子今天凌晨4時許與2名友人到楠梓區瑞屏路自助KTV喝酒唱歌，3人在KTV3樓廁所聊天時，疑似與20歲劉...

開車瞬間失神撞樹1死1傷 醫師：若癲癇快就醫

雲林縣北港鎮蘇姓男子昨駕車載葉姓母親出遊，不明原因失去意識，自撞路樹，葉母當場死亡，蘇男重傷送醫手術急救、住院治療中；醫...

讓你看清楚！台南市消防車加大反光條 提升行車安全

消防車為了救災救人搶時效，往往行車速度較快，台南市消防局今天說，持續強化消防車外觀，使用巴騰堡格紋裝貼在車身四周，加大反...

北海科大情侶燒炭亡 校方啟動創傷輔導

台北海洋科技大學昨天傳出校內一對情侶的不幸憾事。校長林俊彥表示，校方將全力配合警察辦案，也針對事發者的兩系學生進行相關的...

熱門新聞

淡水驚傳大學生殉情燒炭雙亡 女大生父親破門崩潰

台中大媽幫開友人賓士車 油門踩太多撞破圍牆糗大

31歲男開車撞路樹害母亡 家人不解：他常突失意識

曾入圍金馬獎！男星涉賣一級毒品 4月出監恐變無期徒刑

見房客租屋處未關水龍頭 房東開門驚見成大大四生輕生

平時會斷片？ 駕車載母出遊撞樹 母死他重傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。