淡水大學生殉情燒炭雙亡 雙方家長都說孩子有情緒困擾

新北市淡水區昨晚傳出一對大學生情侶在租屋處燒炭殉情雙亡的憾事，警方漏夜聯繫雙方家屬釐清案情，初步了解，雙方家長說，2人都有憂鬱症，男學生過去曾有輕生紀錄，對於死因暫無疑義，靜待今天檢警相驗遺體，進一步調查。

據了解，20歲林姓女學生老家在桃園，19歲董姓男學生則是本地淡水人，他們都是台北海洋科技大學五專部學生，共同租屋住在淡水區水源路某社區，昨天因為女生未到校上課、手機又聯絡不上，家長會同警、消到場，並請鎖匠開門，發現2人在房內皆已氣絕多時。

由於房內留有燒剩炭盆，沒有發現遺書、現場也沒有打鬥跡象，初步判斷可能是殉情。雙方家長則指稱，女生有重度憂鬱等精神疾病，男生也有憂鬱症，曾經自殺獲救。家屬目前對於死因沒有意見，今天檢警將安排相驗，進一步調查案情。

台北海洋科技大學表示，學校在新生始業式時，都會做預防自殺的心理輔導。學校教官及導師，在季節轉換之餘、及情緒障礙者易發病期間，也會對全體同學特別關懷及宣導。將對學生進行相關創傷後輔導，預防類似的事件再度發生。

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