老婦人有心事凌晨徘徊港邊 活潑女警勸說後釋懷返家

基隆市1名約80歲老太太凌晨1點多在海洋廣場疑要輕生，女警鄭軒亘接獲通幸前往了解，及時化解可能的悲劇發生。記者邱瑞杰／翻攝 基隆市1名約80歲老太太昨天凌晨1點多出現在海洋廣場欄杆旁，有民眾察覺異樣報案。剛投入警職1個月的女警鄭軒亘前往了解，得知老太太自認為因有失智跡象，擔心拖累家人，她提及自身家庭生活經驗勸說，並通知家屬來接人，及時化解可能的悲劇發生。

基隆市警一分局今天上午表示，忠二路派出所昨天凌晨1點多，接獲海洋廣場有人好像要跳海輕生。忠二所女警鄭軒亘和同仁趕赴現場，找到報案者所稱可能輕生的老婦人，上前詢問，表達關心。

老婦人的年紀就像鄭軒亘的老祖母，在女警不斷勸說後說出心中煩悶，原來老婦人認為自己開始有失智狀態，覺得在家人心中地位不再那麼重要，且可能會拖累家人，才會想不開。

個性活潑的鄭軒亘像老婦人提起，自己在家中也曾與媽媽發生爭吵，但並不代表自己不重視媽媽等話語；還說家家有本難念的經，但家人間應該沒有什麼是事會過不去，慢慢舒緩老婦人的情緒。老婦人的家人接到警方通知後，不久後來到現場帶她返家。