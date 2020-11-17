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「喝不下就別喝」 男子醉酒回嘴遭毆打

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市24歲孫姓男子今天凌晨4時許與2名友人到楠梓區瑞屏路自助KTV喝酒唱歌，3人在KTV3樓廁所聊天時，疑似與20歲劉姓男子發生口角，劉男醉暈在廁所、左手食指撕裂傷，KTV工作人員在走廊聽到吵架聲趕緊報警，警方派快打部隊到場，但已無打架情形，事後依傷害罪嫌將孫男3人移送偵辦。

據了解，孫男當時向友人表示自己已喝不下酒，劉男疑似也喝醉酒，上廁所迷糊中向孫男等人回一句「喝不下就別喝」，孫男氣不過，踢開廁所門毆打劉男，劉男被毆打後直接醉暈在廁所，直到警方到場才請救護車協助將他送醫。

警方調指出，雙方皆不認識，是因酒醉才發生口角及互毆情況，警方到場時孫男等人已離開KTV，但在協助將劉男送醫途中，孫男等人又返回自首，警方立即將3人帶回調查，全案將依傷害罪移送橋頭地檢署偵辦。

楠梓警分局提醒，店家如發現酒客酒後意識不清，與他人發生口角等糾紛時，應立即協助排除及通報警方到場，民眾如遇酒後挑釁應先迴避，再立即報警處理，避免意外發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市楠梓區瑞屏路自助KTV今天凌晨4時許發生4人鬥毆事件，警方事後將涉案3人帶回調查。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區瑞屏路自助KTV今天凌晨4時許發生4人鬥毆事件，警方事後將涉案3人帶回調查。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區瑞屏路自助KTV今天凌晨4時許發生4人鬥毆事件，警方事後將涉案3人帶回調查。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區瑞屏路自助KTV今天凌晨4時許發生4人鬥毆事件，警方事後將涉案3人帶回調查。記者陳玫伶／翻攝

KTV 傷害罪

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