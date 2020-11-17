開車瞬間失神撞樹1死1傷 醫師：若癲癇快就醫
雲林縣北港鎮蘇姓男子昨駕車載葉姓母親出遊，不明原因失去意識，自撞路樹，葉母當場死亡，蘇男重傷送醫手術急救、住院治療中；醫師表示人突失去意識原因很多，癲癇是主要原因之一，發作前幾乎無前兆、很難預防，建議若有類似症狀患者一定要就醫，且勿駕車騎車。
台中榮總嘉義分院神經內科主任鄒海光表示，患者突然昏迷原因很多，例如缺氧環境、血糖太低都可能，但若有癲癇病史者，癲癇的確是主要考量原因，患者可能瞬間放空、失神、失去意識，無法控制自己行為，造成生活、工作上影響。
鄒海光指出，少數癲癇患者發作前會有徵兆，或能自我感覺即將發作，可立即終止手邊工作做緊急預防，但多數患者發作前無徵兆，發作後可能出現數秒或短暫失神，建議患者若曾出現失神、意識混亂等症狀應先就醫，到神經內科做腦波、臨床檢查後用藥治療。部分國家對於癲癇患者會限制駕車，或要求就醫後2至4年未發作，經醫師簽核通過才發出駕照。
嘉義區監理所駕駛管理科長黃崇晟說明，國內為考量癲癇症患者工作權，日前放寬患癲癇疾病就醫後，2年以上無任何癲癇症狀發作，取得醫師診斷證明，可有條件考領機車及普通小型車駕照。
「有癲癇病史仍不建議駕車！」他說，癲癇發作原因不明，受限醫療個資，患者若未主動告知，監理機關無法得知，建議家屬協助就醫，就醫期間也應限制駕騎車，避免造成意外。
蘇男家屬昨表示，蘇平時走在路上都會突然「斷片」失去意識，曾多次就醫；昨員警到場時，蘇男雖受傷但意識清楚，向員警表示並非閃避野狗或對向來車，只是開到一半時突然失去意識，才衝向路樹。
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