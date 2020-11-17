見房客租屋處未關水龍頭 房東開門驚見成大大四生輕生

台南市22歲大四劉姓男學生，今天清晨近4點，被黃姓房東發現他的房間漏出水，敲打房門無人回應，黃開門後發現劉躺在床上，廁所有殘留木炭盆，劉緊急送成大醫院急2小時後宣告不治。據了解，劉是成大學生，近來一直為感情因素苦惱，校方列為關懷對象，最近校安會議列為關心對象討論。警方初步研判他為感情所苦，想不開輕生。

台南市消防局救災救護中心，今天凌晨3點50分獲報，位於台南市北區租套房有學生燒炭尋短，119馬上派出救護車前往搶救。救護人員到場發現該名學生已無呼吸心跳等生命跡象，由公園消防分隊救護車緊急送成大醫院急救，醫院急診團隊全力搶救至今天上午6點，仍宣告不治，家屬也在醫院處理後事。

警方初步調查，該名劉姓大學生，住住北區該處出租套房，房東今天凌晨發現劉水龍頭未關，水一直流出房門，才開門發現此事，員警報據到場，現劉躺在床上，廁所有殘留炭盆，門窗緊閉，無外力介入，劉緊急送成大醫院急2小時後宣告不治。現場未留下遺書。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 ) 大四男學生在租屋處輕生。記者黃宣翰／攝影

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