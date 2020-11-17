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讓你看清楚！台南市消防車加大反光條 提升行車安全
消防車為了救災救人搶時效，往往行車速度較快，台南市消防局今天說，持續強化消防車外觀，使用巴騰堡格紋裝貼在車身四周，加大反光條面積，提高行進間的辨識度，提升用路人辨識與消防人員行車安全。
台南市政府消防局說，截至今年迄今，新採購消防車輛已裝置反光標識數量共計13輛，另在未裝置反光標識各分隊主力消防車輛，都已安裝爆閃燈共53輛，來強化行車安全。會將上述未裝置反光標識消防車輛，納入年度預算編列或簽核動用市府第二預備金來加裝，以強化用路人辨識安全。
台南市61輛一線救護車裝設有LED爆閃式排燈及LED爆閃式車身閃光燈增強閃光燈亮度，提高用路人白天跟晚上對救護車的警示度。
另外於保險桿下方裝設100瓦警報器包含廣播用麥克風，跟以往裝設在車頂警報器不同之處，用意為減少影響因裝在車頂的警報器喇叭回音，干擾到高樓大廈居民的居住安寧，及減少警報器因裝在車頂，音量衝擊波直接影響出勤人員，以降低出勤人員的職業傷害。
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