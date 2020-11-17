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淡水大學生情侶燒炭殉情 校方回應了

聯合報 / 記者張睿廷江婉儀／新北即時報導

新北市淡水區水源路177巷某社區套房，昨晚（17日）9點半左右傳出租屋的學生情侶燒炭殉情雙亡。台北海洋科技大學今天表示，校方將對學生進行相關創傷後輔導，預防類似的事件再度發生。

19歲的董姓男大生與20歲的林姓女大生都就讀台北海洋科技大學，林女因昨天未到校上課，林女父親也沒有聯絡上女兒，昨晚在警察和消防隊救護人員陪同到林女租屋處，由鎖匠協助開門，入屋卻發現女兒與董姓男友雙雙陳屍房內，已氣絕多時。

校長林俊彥表示，校方將全力配合警察辦案，也會針對學生進行相關創傷後輔導，預防類似的事件再度發生。

教官王禮豪表示，學校在新生始業式時，都會做預防自殺的心理輔導。我們的學校教官，在季節轉換之餘、及情緒障礙者易發病期間，也會對全體同學特別進行關懷及宣導，機制更落實在每個導師的身上。

●自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

淡水某社區今晚驚傳租屋的女大學生和男友疑似殉情燒炭雙亡。記者林昭彰／翻攝
淡水某社區今晚驚傳租屋的女大學生和男友疑似殉情燒炭雙亡。記者林昭彰／翻攝

警察 教官

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