淡水驚傳大學生殉情燒炭雙亡 女大生父親破門崩潰

新北市淡水區水源路177巷某社區套房，今晚9點半左右傳出租屋的學生情侶燒炭殉情雙亡。初步了解，19歲的男生姓董、20歲林姓女生，都是台北海洋科技大學學生。

據稱2人交往期間經常吵架、曾考慮分手。林女昨晚還曾經與桃園家裡聯絡，今天卻傳出未到校上課，父親透過電話也聯繫不上，晚間9時許請警察和消防隊救護人員陪同到林女租屋處，由鎖匠協助開門，入屋卻發現女兒與董姓男友雙雙陳屍房內，已氣絕多時。

據了解，房內留有燒剩灰燼的炭盆，沒有發現遺書、現場也沒有打鬥跡象，初步判斷可能是殉情燒炭身亡，警方已封鎖現場採證，進一步釐清案情。