聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡水驚傳大學生殉情燒炭雙亡 女大生父親破門崩潰
新北市淡水區水源路177巷某社區套房，今晚9點半左右傳出租屋的學生情侶燒炭殉情雙亡。初步了解，19歲的男生姓董、20歲林姓女生，都是台北海洋科技大學學生。
據稱2人交往期間經常吵架、曾考慮分手。林女昨晚還曾經與桃園家裡聯絡，今天卻傳出未到校上課，父親透過電話也聯繫不上，晚間9時許請警察和消防隊救護人員陪同到林女租屋處，由鎖匠協助開門，入屋卻發現女兒與董姓男友雙雙陳屍房內，已氣絕多時。
據了解，房內留有燒剩灰燼的炭盆，沒有發現遺書、現場也沒有打鬥跡象，初步判斷可能是殉情燒炭身亡，警方已封鎖現場採證，進一步釐清案情。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言