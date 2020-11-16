又見臨停釀禍！水泥車未閃警示燈 民雄一晚連兩撞
嘉義縣民雄鄉台一線上民雄路段，今日晚間8時，連續發生兩起機車未注意路邊臨停，導致追撞意外。業者表示，路邊臨停已是常態，不明白為什麼會有車輛撞上。傷者目前並無大礙，送往嘉義基督教醫院治療。
根據現場目擊者指出，今晚8時一名張姓男大學生延台一線南下經過民雄路段時，疑似未注意停靠路邊水泥車並擦撞，騎士摔落慢車道，機車則衝至快車道，遭一輛南下休旅車撞上。男學生身上多處開放性骨折，意識清楚，目前正送往嘉義基督教醫院治療。
當時有熱心民眾騎機車經過，下車查看，協助指揮交通；機車臨停路邊，沒想到又遭後方機車撞上。
水泥車駕駛詹姓男子聞訊趕到現場，表示因為他家住附近，所以才會將水泥車臨停路邊，他表示平時也會有遊覽車、小客車臨停路邊，不明白為什麼會發生這樣的意外。
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