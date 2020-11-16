又見臨停釀禍！水泥車未閃警示燈 民雄一晚連兩撞

日前，在台北車站發生一起警民的衝突事件。有目擊民眾表示，當日晚間約9:30時，踏出高鐵台北車站正準備轉捷運，發現在閘門前聽到大聲咆哮外，更些許夾雜英文的吼叫聲，巨大的音量及大動作引起許多民眾圍觀。他描述當下的狀況是一名情緒失控的外國人不斷對高鐵督導員咆哮甚至飛撲出手，但皆被警察攔下。

2020-11-16 20:18