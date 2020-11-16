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影／台南機車騎士持安全帽 爆打計程車司機後逃逸
台南市安平區府前路二段和府前三街口，今天傍晚約6點30分發生一起疑似行車糾紛傷害案，51歲的陳姓計程車男司機遭機車男騎士以安全帽毆打，致身體部位多處受傷，計程車司機被送到郭綜合醫院治療，目前無生命危險，警方到場時機車騎士已逃逸，正全力追查機車騎士到案。
有網友將此案PO上臉書台南爆料公社網站，並表示有人上前阻止，機車男騎士才罷手，有人說，看到這影片真令人感傷和痛心。台市警四分局說，此件發生在府前路的傷害案件，警方收到臉書相關訊息後已立即著手查辦，並將究辦到底。
警方說，今天傍晚接獲110通報，在安平區府前路二段和府前三街口時地有車禍案件，經警方到場處理後了解係為計程車駕駛與重機車騎士之行車糾紛而產生傷害事件。 警方到場時重機騎士已逃逸，計程車司機遭機車騎士以安全帽毆打，致身體部位多處受傷，立即送至郭綜合醫院治療，目前無生命危險。員警先至醫院對傷者製作筆錄，掌握機車騎士對象，目前積極追查到案中。
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