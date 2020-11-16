影／台南機車騎士持安全帽 爆打計程車司機後逃逸

台南市安平區府前路二段和府前三街口，今天傍晚約6點30分發生一起疑似行車糾紛傷害案，51歲的陳姓計程車男司機遭機車男騎士以安全帽毆打，致身體部位多處受傷，計程車司機被送到郭綜合醫院治療，目前無生命危險，警方到場時機車騎士已逃逸，正全力追查機車騎士到案。

有網友將此案PO上臉書台南爆料公社網站，並表示有人上前阻止，機車男騎士才罷手，有人說，看到這影片真令人感傷和痛心。台市警四分局說，此件發生在府前路的傷害案件，警方收到臉書相關訊息後已立即著手查辦，並將究辦到底。