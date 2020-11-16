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撞電桿害3百戶停電 男子拔走行車記錄器17小時後才到案
一輛馬自達轎車今天凌晨在台南市176線佳里區子龍里路段失控，高速衝撞路燈與電線桿，車子撞爛到引擎都都掉在路面；這場車禍雖然沒有出人命，但撞斷電線桿造成附近300多戶大停電超過10小時，許多商家工廠因而被迫停工停業，怨聲載道。
肇事駕駛雖受傷但非常冷靜，拔走車內行車記錄器棄車逃逸，警方查到車主打電話都關機不接，等到晚上6點多才到案，駕駛告知警方行車記錄器已丟掉，隔18小時酒測，也測不出酒精成分，又因為他沒有前科，警方也不能以車輛受損嚴重來認定超速，雖懷疑不當駕駛卻也莫可奈何，據稱連罰單都沒辦法開。
警方最後連絡台電、區公所協調雙方民事賠償事宜。有民眾得知傻眼，質疑這樣太離譜了； 也有人認為， 停電到中午沒辦法做生意的商家，不能開工的工廠都應該來索賠，不能讓他太囂張。
員警指出，肇事車自佳里沿176線往麻豆行駛，行經子龍段彎道失控，右側撞擊水泥護欄、撞斷電桿後停在路中，撞擊力道大到引擎分離飛出，但未波及其它車輛。調閱路口監視器發現肇事轎車「高速」經過176線子龍段幾秒後就停電，且肇事車幾乎撞爛，但駕駛還能想到拔走車內行車記錄器，棄車落跑。
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