撞電桿害3百戶停電 男子拔走行車記錄器17小時後才到案

一輛馬自達轎車今天凌晨在台南市176線佳里區子龍里路段失控，高速衝撞路燈與電線桿，車子撞爛到引擎都都掉在路面；這場車禍雖然沒有出人命，但撞斷電線桿造成附近300多戶大停電超過10小時，許多商家工廠因而被迫停工停業，怨聲載道。

肇事駕駛雖受傷但非常冷靜，拔走車內行車記錄器棄車逃逸，警方查到車主打電話都關機不接，等到晚上6點多才到案，駕駛告知警方行車記錄器已丟掉，隔18小時酒測，也測不出酒精成分，又因為他沒有前科，警方也不能以車輛受損嚴重來認定超速，雖懷疑不當駕駛卻也莫可奈何，據稱連罰單都沒辦法開。

警方最後連絡台電、區公所協調雙方民事賠償事宜。有民眾得知傻眼，質疑這樣太離譜了； 也有人認為， 停電到中午沒辦法做生意的商家，不能開工的工廠都應該來索賠，不能讓他太囂張。