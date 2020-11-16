台中大媽幫開友人賓士車 油門踩太多撞破圍牆糗大

台中市北區忠明八街的一家國術館，今天下午1時許，傳出一輛賓士休旅車衝進民宅內，把國術館的圍牆都撞破，第二警分局交通分隊獲報到場，發現駕駛的李姓婦人並非車主，車主為屋主，警方初步研判，李婦要停車時，疑加太多油門，導致衝進圍牆內，警方現場測繪後，由交大事故組分析肇因，相關賠償由駕駛與車主協調，經詢問該國術館案發經過，該國術館工作人員不願多談。

據查，李姓婦人（65歲）今天下午前往北區忠明八街的國術館訪友，期間幫朋友將新車要價300萬的賓士休旅車，停在該國術館的騎樓地，因該處有一個緩坡，李婦疑加太多油門，導致賓士車直接從道路衝進民宅圍牆內，還把圍牆撞出一個洞，賓士車的車頭也凹陷毀損。

台中市第二警分局交通分隊獲報到場，李婦稱賓士車非她所有，只是要停車時不慎，撞進民宅內，而李姓車主則表示他是屋主，他與李婦是朋友關係，至於相關案發經過，不願多談，李婦並無酒駕情事，全案現場測繪後，交由交大事故組分析研判肇事原因。