喝醉持「非本人」票卡搭高鐵被拒 外籍男遭6警壓制在地

目擊民眾表示,當下的狀況是一名情緒失控的老外不斷對高鐵督導員咆哮甚至飛撲出手,幸被警察攔下。 圖/爆料公社

日前,在台北車站發生一起警民的衝突事件。有目擊民眾向「爆料公社」發文說明,當日晚間約9:30時,踏出高鐵台北車站正準備轉捷運,發現在閘門前聽到大聲咆哮外,更些許夾雜英文的吼叫聲,巨大的音量及大動作引起許多民眾圍觀。他描述當下的狀況是一名情緒失控的外國人不斷對高鐵督導員咆哮甚至飛撲出手,但皆被警察攔下。

「台灣警察真不容易!6對1老外,還第一次看到辣椒水噴眼!」該目擊民眾強調,該名外籍人士因酒醉,而且拿實名制記次票卡還非本人,遭到高鐵人員攔下並拒絕讓他進入搭乘,結果該名男子卻突然暴怒大鬧,不斷在剪票閘口大吼大叫,警方獲報後到場處理時,該名外籍男子還失控揮拳打員警。

事發當下有許多熱心的民眾想協助員警溝通翻譯,但男子繼續失控轉而對員警無數次咆哮「Are you arresting me?(你在逮捕我嗎?)」「If you arrest me,you will lose your job(如果你逮捕我,我會讓你失去工作)」,最終爆怒直接攻擊員警,當時動員了有6名警察,才合力將此名外籍男子壓制上銬,當下甚至有看不下去的銀髮民眾以英文怒罵他「You f××× shut up!」

對此,許多網友紛紛回應,「台灣警察不是戰力弱,是不能出力傷到人犯!不然就有一堆寫不完的報告等著他」、「那天我也有看到那老外一直罵高鐵人員而且沒戴口罩,警察就在旁邊」、「如果員警執法可以像國外那樣,真的兩個人就可以,偏偏台灣不是那麼一回事,只能用這樣壓制,才不會給嫌疑犯有一百種理由告」。