影／疑癲癇發作駕車撞大樹 母死他骨折重傷

雲林北港蘇姓男子今天上午駕車載葉姓母親出遊，行經新港鄉嘉67線3.5公里處，疑似因癲癇發作，失去意識，自撞路樹，葉母當場死亡、未送醫，蘇男右小腿骨折，胸口挫傷瘀青，意識清楚，送往長庚醫院搶救，家人質疑蘇平時會突然失去意識，為何開車帶母親出門，事故原因仍待警方調查。

31歲蘇男今天上午駕車載57歲母親出門，11時許從北港，沿嘉67線往六腳方向約3.5公里處，汽車突然失控衝向路旁大樹，車頭嚴重毀損，葉姓母親坐右前座當場失去生命跡象，消防員到場時發現已明顯死亡，蘇男身上多處受傷，但意識清楚，立即送醫急救。

葉母大兒子和媳婦聞訊後趕到現場，情緒相當激動表示，蘇男為家中次子，和哥哥、大嫂、母親住在雲林北港，平時走在路上都會突然「斷片」失去意識，疑似有癲癇病史，曾多次至北港媽祖醫院就醫，出門時原本是葉母駕車，不解為何發生意外時變成蘇男駕車。

員警到場時，蘇姓男子意識清楚，他向警方表示，當時並不是為了閃避突然衝出來的野狗或對向來車，只是開到一半的時候突然失去意識，衝向路樹。