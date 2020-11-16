台南出現「步行繞路大盜」 闖民宅行竊後繞小徑躲追查

台南市新市區出現「步行繞路大盜」？有民眾住宅遭人闖入，偷走單眼相機、手表與清朝龍銀等財物，得手後若無其事步行社區小徑躲避警方追查。被害人在網路貼文分享給友人，痛斥「小偷很可惡」，提醒小心，還自扮柯南調閱鄰居與附近監視器，將竊嫌影像貼上網，呼籲民眾發現可疑人士務必通報。

善化分局新市分駐所所長楊宗浩表示，已受理民眾報案，調閱監視器追查中，從已發現竊嫌身形畫面，及竊嫌作案可以長時間步行繞路躲避警方追查手法，推測較有可能是非本地的外來竊賊，外籍勞工機率較低，民眾如有任何線索，歡迎通報分駐所，電話06-5993019。

雖然有民眾認為「小偷應該是外勞」，不過被害人表示，小偷闖入民宅後翻箱倒櫃，偷走值錢的東西，尤其是「古時候的龍銀」，應該不是外勞，而是「識貨的台灣人」。