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提升外送員急救能力 花蓮消防局開班授課

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

知名外送平台打入台灣市場，時常可在大街小巷看到外送員騎機車身影，容易在路上遇到各種意外。為提升外送員急救基本能力，花蓮縣消防局近日與外送平台合作，教導CPR、止血包紮等急救技能，若遇到緊急狀況時，能夠幫助他人、回饋社會。

消防局表示，現在外送平台正夯，隨時可見外送員搭載著保溫箱子騎車穿梭在大街小巷，在路上經常遇到不同種類的意外發生，因此外送平台在各縣市積極辦理急救課程，提供給全台的外送夥伴，希望人人都能具備急救技能，第一時間協助，甚至救人一命。

經過消防局急救課程，約有20多位的外送員學習CPR心肺復甦術、AED自動體外心臟去顫器、哈姆立克急救法及止血包紮、骨折固定等，經過消防局救護教官的上課、訓練和評核，獲得急救合格證書，為民眾的生命安全多添一份保障。

消防局長林文瑞表示，透過這次課程，可以讓學員學習急救知識與技能，除了自救，也期望大家於送餐途中遇到需要協助的人能發揮所學伸出援手，讓自己不僅是負責傳遞美食的外送員，更是暖心的行動急救員。尤其是針對到院前心肺功能停止的病人或傷患，搶救時間分秒必爭，在救護車尚未抵達前，若有人能即時施予CPR及AED急救，將能大大提升存活率。

花蓮縣消防局近日與外送平台合作，教導CPR、止血包紮等急救技能，若遇到緊急狀況時，能夠幫助他人。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局近日與外送平台合作，教導CPR、止血包紮等急救技能，若遇到緊急狀況時，能夠幫助他人。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局教導外送員如何施作CPR、止血包紮等急救技能，希望在需要的時候協助他人。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局教導外送員如何施作CPR、止血包紮等急救技能，希望在需要的時候協助他人。圖／花蓮縣消防局提供

外送員 CPR AED

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