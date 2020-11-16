提升外送員急救能力 花蓮消防局開班授課

知名外送平台打入台灣市場，時常可在大街小巷看到外送員騎機車身影，容易在路上遇到各種意外。為提升外送員急救基本能力，花蓮縣消防局近日與外送平台合作，教導CPR、止血包紮等急救技能，若遇到緊急狀況時，能夠幫助他人、回饋社會。

消防局表示，現在外送平台正夯，隨時可見外送員搭載著保溫箱子騎車穿梭在大街小巷，在路上經常遇到不同種類的意外發生，因此外送平台在各縣市積極辦理急救課程，提供給全台的外送夥伴，希望人人都能具備急救技能，第一時間協助，甚至救人一命。

經過消防局急救課程，約有20多位的外送員學習CPR心肺復甦術、AED自動體外心臟去顫器、哈姆立克急救法及止血包紮、骨折固定等，經過消防局救護教官的上課、訓練和評核，獲得急救合格證書，為民眾的生命安全多添一份保障。