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台南自小客車撞斷電線桿釀250戶停電 肇逃追查中

中央社 / 台南16日電

台南市佳里區麻佳公路今天凌晨發生一輛自小客車撞斷電線桿，結果造成當地250戶人家停電，警消趕到現場時，駕駛人逃逸無蹤；警方不排除酒駕，已鎖定駕駛人身分追查中。

台南市警局佳里分局警員指出，一輛黑色自小客車今天凌晨1時許行經佳里區麻佳公路，從佳里區往麻豆區行駛，卻在轉彎處撞斷電線桿，巨大聲響吵醒周遭許多住戶。

警消獲報趕到現場發現，這起自小客車自撞力道非常大，安全氣囊爆開，汽車引擎掉落，車體毀損嚴重；因電線桿斷裂，也使當地子龍里250戶人家停電，但駕駛人已逃逸無蹤。

警方隨即通知台電公司修復，直到今天下午才全數復電。

警方同時調閱監視器，鎖定駕駛人應該是設籍在麻豆區的男子，警方不排除駕駛人酒駕肇事闖禍才逃離現場，正全力追查搜尋。

台南市佳里區麻佳公路16日凌晨發生一輛自小客車撞斷電線桿，車體毀損嚴重，造成當地250戶人家停電。（台南市警局提供）中央社
台南市佳里區麻佳公路16日凌晨發生一輛自小客車撞斷電線桿，車體毀損嚴重，造成當地250戶人家停電。（台南市警局提供）中央社

停電 酒駕

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