台南自小客車撞斷電線桿釀250戶停電 肇逃追查中

台南市佳里區麻佳公路今天凌晨發生一輛自小客車撞斷電線桿，結果造成當地250戶人家停電，警消趕到現場時，駕駛人逃逸無蹤；警方不排除酒駕，已鎖定駕駛人身分追查中。

台南市警局佳里分局警員指出，一輛黑色自小客車今天凌晨1時許行經佳里區麻佳公路，從佳里區往麻豆區行駛，卻在轉彎處撞斷電線桿，巨大聲響吵醒周遭許多住戶。

警消獲報趕到現場發現，這起自小客車自撞力道非常大，安全氣囊爆開，汽車引擎掉落，車體毀損嚴重；因電線桿斷裂，也使當地子龍里250戶人家停電，但駕駛人已逃逸無蹤。

警方隨即通知台電公司修復，直到今天下午才全數復電。