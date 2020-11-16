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酒駕男切2線車道左轉上橋 碰撞直行車雙方卡人行道
基隆市黃姓男子今天下午涉嫌酒後開車，從東信路右線車道跨越中線、左線車道要左轉旺牛橋時，與江姓男子駕駛的直行車發生碰撞，兩車全開上旺牛橋人行道，所幸兩人都只受輕傷。警方對黃實施酒測，測得0.42毫克，將他帶回派出所調查，依涉犯公共危險罪偵辦。
據了解，40多歲黃男今天下午1點多駕駛銀色轎車，行駛東信路往市中心方向的右線車道，因要左轉旺牛橋，於是往左連續橫跨中線、左側車道，並與江男駕駛的黑色休旅車發生碰撞。
兩車發生事故後失控，黃車在前、江車在後，都從旺牛橋左側的人行道斜坡道開上人行道，卡在橋上。員警獲報到場，黃、江都只有擦、挫傷，表示不需送醫。黃因酒測值達0.42毫克，被員警帶回偵辦。
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