酒駕男切2線車道左轉上橋 碰撞直行車雙方卡人行道

黃男今天下午涉嫌酒後開車，駕駛銀色轎車從東信路左轉旺牛橋時，與直行車輛碰撞，兩車都開上旺牛橋人行道。記者邱瑞杰／翻攝 基隆市黃姓男子今天下午涉嫌酒後開車，從東信路右線車道跨越中線、左線車道要左轉旺牛橋時，與江姓男子駕駛的直行車發生碰撞，兩車全開上旺牛橋人行道，所幸兩人都只受輕傷。警方對黃實施酒測，測得0.42毫克，將他帶回派出所調查，依涉犯公共危險罪偵辦。

據了解，40多歲黃男今天下午1點多駕駛銀色轎車，行駛東信路往市中心方向的右線車道，因要左轉旺牛橋，於是往左連續橫跨中線、左側車道，並與江男駕駛的黑色休旅車發生碰撞。